Fran Contador, manager general del Kometa-Xstra: "No tiene ningún sentido saltar de categoría sin un futuro"

El mánager general del Kometa-Xstra Cycling Team, Fran Contador, tiene claro que dar el salto al WorldTour es "otro sueño" para el proyecto que llevan realizando desde la Fundación Alberto Contador y que se sienten "preparados para darlo si se presentara la oportunidad", aunque también sabe que "la evolución más natural" es la de recalar en Continental Profesional, pero haciéndolo con seguridad para el futuro.

"El WorldTour es otro sueño y la culminación a todo el trabajo que estamos desarrollando en la Fundación desde hace casi una década. En alguna ocasión, hemos señalado tanto mi hermano Alberto, como Ivan Basso o como yo mismo que nos sentimos preparados para dar el salto al WorldTour si se presentara esta oportunidad", señala Fran Contador en una entrevista facilitada este martes por su equipo.

De todos modos, recuerda que la Continental Profesional "la evolución más natural" y que "no sería en absoluto nada malo" dar ese paso en primer lugar. "A día de hoy seguimos pensando en ir sumando etapas en el marco de este proyecto integral vinculado al ciclismo que tenemos en la Fundación Alberto Contador", aclaró.

El hermano del doble ganador del Tour de Francia reconoce que "se habló mucho" de este salto con motivo de la salida del Giro 2020, pero que desde la estructura han sido "honestos" y no han "alimentado ningún rumor". "Seguimos trabajando y no hay nada cerrado, es una posibilidad que está ahí y continuamos trabajando para convertirla en realidad", advirtió.

"Tenemos muy claro que los pasos hay que darlos con firmeza. No tiene ningún sentido saltar de categoría sin un futuro. Subir a Continental Profesional es un sueño y nos ilusiona, no nos lo tomamos como una presión, pero dar el salto para desandar en uno o dos años, desde mi punto de vista, no es el camino correcto a seguir", añadió.

En este sentido, lamentó que la UCI haya cambiado a peor las invitaciones para los equipos de Continental Profesional a las carreras del World Tour, que ahora "se convierte en aún más cerrado si cabe", y por ello pide "mimar" a los patrocinadores, porque "no se logran con facilidad en el ciclismo, aunque el rendimiento deportivo sea muy bueno".

"El caso del Murias es un ejemplo preocupante. Un equipo que lo ha hecho sensacional y que no ha podido seguir por falta de apoyos. Creo que una liga cerrada es un error y la UCI debería tener estas cosas muy en cuenta y también creo que debería poner en marcha políticas para proteger a los patrocinadores que apuestan por proyectos más formativos, no tan centrados en el éxito deportivo, porque corremos el riesgo de que los de la máxima categoría, con su potencial económico, se aprovechen de esas estructuras, las expriman y echen el cierre", advirtió Fran Contador.

Este pone el ejemplo del junior Carlos Rodríguez, "un chaval con un futuro muy prometedor", que ha pasado al Team INEOS. "Me hubiera gustado que siguiera vinculado a la Fundación Alberto Contador, pero no estamos en el WorldTour ni somos el Team Ineos. Creo que, de cara al futuro, la UCI debería sopesar seriamente la idoneidad de establecer algunas pautas que en casos parecidos o en determinadas edades protejan esos proyectos formativos y les aporten incluso una estabilidad para seguir trabajando", puntualizó.

En el caso del Kometa Cycling Team, la buena noticia es la llegada de 'Xstra' como patrocinador. "En 'Xstra' están muy comprometidos con la visión global del proyecto de la Fundación Alberto Contador, que va más allá de la competición en sí. Y esto mismo pasa con Kometa donde Giacomo Pedranzini tiene una filosofía muy enriquecedora y contar con su apoyo es una bendición por todas las facilidades que nos da y por toda su confianza", valoró.

Contador también celebra las incorporaciones de "siete ciclistas con mucho futuro" para la temporada 2020, en la que cuatro de sus corredores saltarán a equipos profesionales, "una cifra interesante" que les agrada "mucho". "Pero al igual que nos gusta ver estos frutos, también tenemos claro que, por un lado, no somos conformistas y aún hay mucho trabajo por delante y, por otro, seguimos trabajando para que ese salto al WorldTour pueda ser en nuestra propia estructura", indicó.

Finalmente, el mánager general recalcó su satisfacción por ver que va dando sus frutos un proyecto con el que, "de alguna forma", le pueden "devolver algo de lo mucho" que el ciclismo le ha dado a su hermano Alberto, a él mismo o a su familia. "Soñamos con el salto de categoría, pero lo que nos mueve es seguir formando personas a través del ciclismo con la idea de que puedan convertirse también en profesionales", sentenció.