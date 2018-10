La final del Europeo entre Portugal y España se reanudará el 1 de noviembre

El presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, ha confirmado el 1 de noviembre como fecha elegida para disputar 1 minuto y 45 segundos que faltan de la final del Europeo femenino de hockey patines entre las selecciones de Portugal y España, suspendida el pasado sábado tras los daños causados en el pabellón por el huracán 'Leslie'.

"Me acaba de llamar el presidente de World Skate Europe y el presidente la Federación Portuguesa de patinaje, confirmando el 1 de noviembre para jugar el minuto y 45 segundos de la final del Europeo", dijo Paniagua este jueves en su cuenta de Twitter.

De esta manera, se llegó a un acuerdo después de que la propia Federación Europea (World Skate Europe) rechazase en primera instancia la opción de jugar el miércoles 24 de octubre, propuesta por la Federación Española.

El máximo organismo continental rechazó tal fecha asegurando que no podía ser "aceptada debido a la no disponibilidad de los dos colegiados, uno lesionado y el otro no disponible".

El pasado 13 de octubre, la iluminación del Pabellón de Mealhada comenzó a fallar y obligó a ambas selecciones a abandonar la pista y ante después varios daños también en el techo. El resultado en ese momento era de 2-3 favorable a España, que buscaba su quinto título seguido y sexto en total.