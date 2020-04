Fernández, Baquerizo, García y Romero resaltan el "componente mental" como clave en la crisis del coronavirus

Las jugadoras de voley playa Liliana Fernández y Elsa Baquerizo, la futbolista del Atlético de Madrid Femenino Olga García y la jugadora de baloncesto Leticia Romero han resaltado la importancia del "componente mental" durante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y han destacado las dificultades que están teniendo para entrenar durante el confinamiento.

"El componente mental es la clave mas importante que puede tener un deportista. De cada circunstancia tienes que aprender algo que en un futuro te va a servir", expresó Olga García durante el coloquio virtual 'Deporte en Femenino' organizado por la compañía global especializada en nutrición Herbalife Nutrition.

Así, las cuatro destacaron la importancia que tienen la constancia y la motivación durante el estado de alarma. "Creo que todos somos muy persistentes, muy cabezotas y exigentes con nosotros mismos. Quiero que mi límite siempre sea algo que parezca imposible. Forma parte de nuestra filosofía y de nuestro trabajo", indicó Fernández. "Todos estamos esforzándonos para lo mismo, estamos todos los días al pie del cañón", apuntó Baquerizo.

En cuanto a la preparación deportiva, la pareja formada por Lili y Elsa, que estaba preparando sus terceros Juegos Olímpicos, ahora aplazados hasta el 2021, habló de cómo es su día a día. "Tengo un gimnasio montado en el patio de casa. También tengo una bici con un rodillo, con lo cual ahí puedo hacer la parte de cardio, y luego tengo la opción de no perder el contacto con el balón, con esa red de voley huerta que tengo ahí montada y no me puedo quejar", explicó Fernández.

Mientras, Baquerizo vive en un apartamento y ha tenido que adaptar su trabajo a un espacio cerrado y mucho más reducido. "El control con el balón, pues, como todas, lo perderemos un poco. Ahora tenemos un trabajo de ver algunos partidos, vernos a nosotras. Nuestros preparadores físicos lo llevan lo mejor que pueden", indicó.

Por su parte, Olga García reveló que cada semana les mandan "un planning". "Antes de las 11, siempre tenemos que mandar el peso para el tema nutricional y tengo la suerte de que nos mandaron una bicicleta", dijo, mientras que Leticia Romero, que sufrió una lesión en la rodilla en noviembre, aseguró que tuvo "dos semanas en las que parecía que no avanzaba". "Ahora sí que estoy yendo al club. Hago la parte de fuerza aquí en casa y lo de moverme más sí que lo hago en el club, en las instalaciones, me han dado una autorización", añadió.

La conversación también tocó la alimentación saludable. "Tengo que hacer fotos de las porciones para que vean la cantidad porque, al final, quieras o no, estamos perdiendo peso. Tenemos que tener ese régimen controlado", manifestó García.

"Tengo controladas por peso las proteínas y los carbohidratos y los tengo distribuidos en función de los entrenamientos. Todo el tema de la suplementación es súper importante. No es lo mismo alimentarse adecuadamente que alimentarse para rendir en un deporte porque dependes de tu cuerpo", destacó Fernández.

En otro orden de cosas, Baquerizo mantiene la ilusión por vivir la que será su tercera cita olímpica. "Una clasificación olímpica es un premio a un trabajo duro que has estado realizando durante años. Es una experiencia inolvidable, es otra cosa. Se juntan los mejores atletas de todo el mundo en un mismo sitio y en un mismo momento y eso se transmite", expresó.

"En la WNBA pude jugar una liga que es totalmente diferente, comparado con las Ligas de Baloncesto de Europa, porque es todo a nivel masivo: el espectáculo que ofrecen los partidos, cómo se lleva la organización, es prácticamente como una NBA femenina, tal cual. Te da esa experiencia para luego traértela a las ligas europeas", aseguró Romero.

La base canaria del Valencia Basket también resaltó la importancia de que los estadios se puedan llenar nuevamente a largo plazo. "Al principio, veremos cambios y la gente irá con más cuidado. Yo quiero pensar que en los deportes no afectará a ver los estadios llenos, a que la gente siga viniendo", concluyó.