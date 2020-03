La Federación Española de Remo celebra el "respiro" que le dan las fechas definitivas de Tokyo 2020

La Federación Española de Remo (FER) valoró positivamente el establecimiento definitivo de las fechas para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, las cuales proporcionan "un escenario claro" a los deportistas y un "respiro" al organismo para hacer una buena planificación.

"Después de la incertidumbre sufrida estas últimas semanas y una vez tomada la decisión de aplazar los Juegos, creo que es la mejor noticia posible porque los deportistas necesitan un escenario claro", señaló Asunción Loriente, presidenta de la Federación Española de Remo.

La dirigente además recordó que esta nueva fecha "no perturba los calendarios internacionales". "Esto nos permitirá llegar a la cita olímpica con suficiente competición previa y además proporciona tiempo suficiente para los procesos de clasificación pendientes. Nos da un respiro y no me cabe duda de que lo aprovecharemos", admitió.

Por su parte, el Jefe de Entrenadores de la FER, Dani Rodríguez, opinó que este anuncio "supone saber la referencia en la que se basará toda laplanificación a partir de ahora". "Estamos esperando que la Federación Internacional anuncie alguna posible competición para el final del verano y que los deportistas puedan tener un objetivo a medio plazo", apuntó.

La FER indicó que reanudará la normalidad en los entrenamientos una vez termine el Estado de Alarma con el objetivo de preparar a sus deportistas y conseguir mayor presencia en los Juegos, aunque para Rodríguez también se "abre la oportunidad de trabajar y preparar mejor las embarcaciones" que iban a acudir a la repesca olímpica. "Esperemos que nos sirva para clasificar más equipos para Tokyo 2020", deseó.

"De cara a la temporada que viene estamos planteando buscar nuevos sitios de concentración para dar estímulos nuevos a los deportistas y poder ayudarles a que esta situación se supere lo mejor posible", añadió el Jefe de Entrenadores.