Estos son los ganadores de los pósters firmados por Paco, Pepe, Lama y Juanma

El pasado 13 de febrero, COPE celebró el día mundial de la radio anunciando una noticia muy esperada: los números uno de la radio deportiva, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el inimitable e insustituible Pepe Domingo Castaño comunicaron que el equipo de deportes continuará cinco años más en COPE, al menos, hasta 2025.

La noticia alegró a los millones de seguidores de un equipo que ha hecho historia en la radio deportiva. El sonido del gol y de la emoción del mejor deporte se mezcla con el mejor entretimiento y la pasión de quienes viven la radio con la máxima intensidad, una fórmula pionera que ha marcado una época en el mundo de la radio deportiva y que convierte a Paco, Pepe, Lama y Juanma en líderes indiscutibles. Las exclusivas, el mejor análisis, el entretenimiento y la información de los 'números uno' conforman una mezcla ganadora que seguirá en COPE, al menos, cinco años más.

Después de regalar una camiseta firmada por 'los cuatro jinetes del Apocalipsis' - como los denominó Herrera - COPE quiso seguir premiando la fidelidad de la audiencia del equipo de deportes COPE con dos pósters de los cuatro comunicadores firmados. Quienes querían conseguir uno sólo tenían que escribirnos respondiendo a esta pregunta: ¿Cuál es el momento más especial que has vivido escuchando "Tiempo de Juego" o "El Partidazo de COPE"?

Tras muchas respuestas, COPE ya tiene a los dos ganadores. Adolfo Ortega señaló que su momento más especial de estos casi diez años fue el primer dia. "El primer discurso de la leyenda Pepe Domingo Castaño y el comenzar una nueva aventura todos juntos. Todos los fieles nos mudábamos y fue un nuevo comienzo para ellos y para mí. Fue muy especial. Me sentí parte de todo aquello. Y me sigo sintiendo parte porque aunque vosotros no lo sepáis siempre estáis conmigo en las buenas y, como ahora, en las malas. Sois un gran apoyo siempre. Gracias por seguir siempre ahi y ayudarme en mis peores momentos. Me acompañáis, me hacéis reír y me hacéis avanzar. Gracias", nos ha escrito.

Juan de la Vega es el otro premiado. Este oyente no es capaz de elegir un momento concreto pero sí nos ha dicho lo que significa el equipo de deportes COPE para él. "Estudio Derecho y ADE y, normalmente, me siento agobiado. Pero cada mañana, cuando pongo los programas, me inhibo de todo y paso un buen rato escuchando a Juanma - mi tocayo - dar las noticias más importantes y tratando de reconducir unos debates que muchas veces se van de las manos. A Guasch, que me hace reír más que nadie y a quién admiro mucho (¡referente!). También la mala leche de Alcalá, la tranquilidad de Paco, los piques entre Fouto y Lama, Fouto y los Alcaldes... Fouto contra el mundo en definitiva jajaja. No sé si me merezco más el premio que el resto de participantes, pero desde luego que ya me siento premiado al escucharos. Porque la radio me hizo sentir ese primer cosquilleo por el fútbol, que hoy es una de mis mayores pasiones, y que pese a estudiar algo diferente a periodismo, habéis logrado sacarme el periodista que algunos llevamos dentro", ha contado.

¡Enhorabuena a los dos ganadores! Y si tú quieres tener el póster de Deportes COPE en tu casa, puedes descargártelo aquí.