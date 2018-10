La estadounidense Lindsey Vonn anuncia su retirada al final de esta temporada 2018-2019

NUEVA YORK, 12 (Reuters/EP)

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, una de las mejores de la historia de la modalidad de alpino, confirmó este miércoles que se retirará al término de la temporada 2018-2019, donde tendrá el objetivo de superar el récord del sueca Ingemar Stenmark.

La americana, que la semana que viene cumplirá 34 años, acumula, entre otros muchos éxitos, un total de 82 victorias en la Copa del Mundo, a tan sólo cuatro de la marca que estableció el escandinavo entre 1974 y 1989.

"Esta va a ser mi última temporada. Definitamente, me retiraré después de este año. Si pudiera batir este récord sería maravilloso y si no puedo, habrá sido un gran viaje de todos modos y todavía seré la mujer más exitosa. Pienso que eso todavía es algo para estar realmente orgullosa. Veremos qué pasa este año", aseguró en rueda de prensa en Nueva York una Vonn que en los pasados Juegos de PyeongChang había advertido que no lo dejaría hasta superar a Stenmark.

La de Minnesota, que ha tenido una carrera marcada por varias lesiones de rodilla que probablemente hayan impedido que ya tuviese el récord en su poder, se convirtió precisamente en la cita olímpica de Corea del Sur en la más veterana en conseguir una medalla olímpica, al ganar el bronce en el descenso.

Según, indicó la Federación Internacional de Esquí, Vonn tiene previsto disputar en esta temporada que dará comienzo en Lake Louise (Canadá) a finales de noviembre todos los descensos y los Supergigantes hasta que logre al menos 87 triunfos.

Además de sus 82 victorias en la Copa del Mundo, el palmarés de Lindsey Vonn se completa con tres medallas olímpicas, con el oro de descenso de Vancouver 2010 como mejor premio, siete metales mundiales, entre ellas dos títulos en 2009 (descenso y Super-G), y 19 Globos de Cristal, cuatro de la general.