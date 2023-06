Esquí.- Audrey Pascual: "Los próximos Juegos serán mis Juegos y espero verme en el podio"

La esquiadora y surfista paralímpica Audrey Pascual confiesa que "todavía" sigue sin creerse "que haya ganado el Globo de Cristal" un reconocimiento que le genera una "presión" que le encanta, al mismo tiempo que aseguró que los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 serán 'sus' Juegos.

"Desde que empecé, siempre he sido muy competitiva y me gustaba el tema de la competición y todo eso, pero no creía que iba a ser todo tan rápido. Todavía sigo sin creerme que haya ganado el Globo de Cristal. Hay deportistas que se pasan años compitiendo y yo con 18 años lo he conseguido. Genera presión, pero a mí me gusta, porque eso significa también que la gente confía en mí, y me encanta", afirmó Pascual en una entrevista a Europa Press tras el lanzamiento de VLP Sports.

La madrileña, de solo 18 años, nació con agenesia bilateral de tibias, y a los nueve años le amputaron las dos piernas por encima de las rodillas. Pero esto no le ha impedido llegar a lo más alto en el deporte de élite de manera precoz, como uno de los mayores talentos nacionales en esquí y surf adaptados. Un diamante en bruto que ha hecho de su juventud, su talento, su esfuerzo y su empeño los 'indispensables' en su carrera.

El esquí llegó primero a su vida, concretamente en 2015, cuando tenía 11 años y se propuso 'imitar' a sus primas, que ya lo practicaban. "Siempre se iban a esquiar los fines de semana y yo quería ir con ellas, entonces le dije a mis padres que cómo podíamos hacer para que yo pudiese esquiar. Entonces encontramos a la Fundación También que nos daba la oportunidad, todas las facilidades", explicó, admitiendo que sin el apoyo de la fundación no habría podido dedicarle esfuerzo y tiempo a la disciplina.

Y Pascual ha respondido con resultados memorables en su temporada de estreno en el circuito mundial, colgándose un oro y cinco platas. Esto le permitió conquistar el Globo de Cristal como ganadora de la Copa del Mundo de Gigante. En su palmarés sobre la nieve también destacan dos Copas de Europa, además de haberse erigido campeona de España en ocho ocasiones. "Me hace mucha ilusión que con 18 años ya esté aquí y también abrir paso a gente de 18 años, sobre todo chicas, porque el esquía necesita que más gente lo practique", comentó sobre su explosión.

"LOS PRÓXIMOS JUEGOS SERÁN MIS JUEGOS; ES MI OBJETIVO A LARGO PLAZO"

La joven deportista también practica surf, una disciplina que llegó a su vida, sin esperarlo, "en un viaje con amigas". "Yo quería ir, pero no por el deporte en sí, sino por el viaje con mis amigas. Y se metieron a hacer surf y yo también quise. Encontramos a Pedro Gutiérrez -de la Federación Cántabra de Surf-. Yo venía de otro deporte y vimos que era bastante independiente y ya tenía la base. Y a partir de ahí pues fui al Mundial -de Estados Unidos-, a competir y hasta ahora", relató.

"El esquí y el surf, aunque no lo parezca, se parecen mucho, y hay mucha gente que hace temporada de invierno y temporada de verano. Yo empecé con el esquí y el surf llegó un poco por casualidad. Ahora no sabría elegir entre los dos...", señaló sobre por qué se decidió por estas dos disciplinas.

No obstante, y después de quedarse "a las puertas" de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín del año pasado, reiteró que su "sueño" es estar en los de Milán y Cortina en 2026. "Estoy entrenando a tope, porque ahora mismo estoy entre las mejores del mundo y sí que es verdad que cada vez que entreno yo me acuerdo de la pista, de cómo es y es mi próximo objetivo a largo plazo", expresó.

"En los últimos Juegos no pude entrar por muy poquito. Los próximos Juegos serán mis Juegos, y espero verme en el podio, pero nunca se sabe, así es el deporte. Tengo muchos sueños y me gustaría ir a unos Juegos de Invierno y a otros de Verano", remarcó la madrileña.

Audrey Pascual ya forma parte de VLP Sports, la primera agencia de representación dedicada exclusivamente a deportistas paralímpicos y que ayudará a dar "visibilidad a personas con discapacidad". "Muchas veces se les da, pero no la que se quiere, y nos da también el valor de que somos deportistas. Somos deportistas paralímpicos, pero al final no hay ninguna diferencia entre un deporte olímpico y paralímpico", defendió.

"En mi carrera deportiva he tenido muchísima suerte, porque desde el principio he tenido bastante apoyo. Es verdad que veo otros deportistas que no han tenido las oportunidades que he tenido yo y que VLP les ayude me parece genial. Yo también cuento con el apoyo de mi familia y todos los que me rodean, y gracias a todos ellos soy quien soy ahora", concluyó una de las grandes promesas del deporte paralímpico español.