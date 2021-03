La española Queralt Castellet se cuelga el bronce en los Mundiales de Aspen

La rider española Queralt Castellet se subió al podio este sábado con la medalla de bronce en la final de halfpipe de los Mundiales FIS en Aspen Snowmass (Colorado, Estados Unidos), en una final muy apretada que se llevó la estadounidense Chloe Kim.

Con difíciles condiciones de viento y la nieve empezando a caer, la de Sabadell no arrancó bien en las dos primeras rondas pero volvió al podio que ya ocupó con plata en 2015 en Kreischberg (Austria). Castellet cayó en el primer truco y volvió a caer en la segunda mientras ejecutaba un Bs9. Kim iba ya destacada en el oro.

Sin embargo, en un pipe que le vio ganar un oro en los X Games del año pasado, la emoción se mantuvo hasta el final. La nevada dio una tregua y en la ronda final, la rider española, penúltima en salir a la acción, hizo su magia dejando lo mejor para el final.

Una ronda de seis trucos: Drop in Switch, Switch back 5, Cab 7, Fs 5, Bs 9, Fs 9 mucho más técnica y difícil que la de la japonesa Sena Tomita, a quien arrebató el bronce con 87,50 puntos, rozando la plata de la estadounidense Maddie Mastro (89,00), por los 93,75 puntos del oro de Kim.

"Estoy súper feliz. La verdad es que ha sido una final taquicárdica y muy complicada. No he conseguido planchar ni la primera, ni la segunda ronda, así que en la tercera y última era todo o nada. He salido prácticamente temblando, pero sabía que podía hacerlo bien. He salido con muchísimos nervios y presión, pero he ido a por todas y estoy muy emocionada por haber conseguido la medalla y hacer podio en una competición tan importante como esta y en un año en el que todo es mucho más complicado", dijo Queralt.