Diez nombres que conocer de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio

El grueso del equipo español se encuentra en Tokio ultimando los detalles para los Juegos Paralímpicos que comenzarán el 24 de agosto con la ceremonia inaugural. España busca alcanzar las treintena de medallas y si es posible, superar el número de metales de Río 2016 (31).

1. Gerard Descarrega (Reus, Tarragona. 1994)



Hizo su debut, con 18 años, en Londres 2012, dónde logró un cuarto puesto en la clase T12, de atletas con discapacidad visual. Su retinosis pigmentaria fue degenerando y poco después comenzó a competir en la T11, la clase reservada a los atletas ciegos totales, acompañado de un guía.



En Río 2016 se proclamó campeón paralímpico de 400 metros y en 2017 y 2018 completó la triple corona con sus oros en el Mundial de Londres y el Europeo de Berlín. En Tokio correrá junto a su guía, Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas y que ha trabajado en la Agencia Espacial Europea.

2. Selecciones masculina y femenina de baloncesto



El equipo masculino, dirigido por Oscar Trigo, tiene claro el objetivo, la medalla de oro. En Río de Janeiro se quedó a un paso al caer en la final con Estados Unidos.



De los 12 jugadores seleccionados hay nueve (Agustín Alejos, Amadou Diallo, Asier García, Jordi Ruiz, David Mouriz, Daniel Stix y Alejandro, Fran Lara y Pablo Zarzuela) que ya estuvieron en Brasil. Los nuevos son Oscar Onrubia, Ignacio Ortega y Manuel Enrique Lorenzo.



El equipo femenino, por su parte, hace historia al disputar por primera vez los Juegos con una clasificación directa y no con invitación como en Barcelona'92 en calidad de país anfitrión. El billete lo lograron tras un meritorio cuarto puesto en el Europeo de Róterdam 2019.

3. Nuria Marqués (Barcelona, 1999)



Nuria, que padece una discapacidad física, fue la deportista revelación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 donde, con solo 16 años, conquistó una medalla de oro en 400 metros libre S9 y otra de plata en 100 espalda S9.



Su progresión siguió en el Mundial de México 2017 como la mejor deportista española, con tres oros y un bronce, y en el Europeo de Dublín 2018, en el que añadió a su colección otras siete medallas antes de volverse a coronar campeona del Mundo en Londres 2019.



La deportista catalana, que compagina el deporte con sus estudios de fisioterapia, posee récords de España en las categorías de 50, 100 y 200 espalda.

DOS DIAS!!

Para empezar #Paralympics#Tokyo2020 me encanta la piscina!! Me encanta ???? Me encanta la comida y su gente!

Mirad que agua tan azul!! #FelizDomingopic.twitter.com/tzPzxVWWsW