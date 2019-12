El Día de los Inocentes también llega al mundo del deporte

La Real Sociedad ha llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Martin Odegaard al Manchester City hasta el final de la presente temporada. La entidad txuri urdin quiere agradecer a Martin la profesionalidad y el compromiso mostrados durante su permanencia en nuestro club desde julio hasta el día de hoy, al mismo tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional hasta la temporada que viene.

Nos vemos obligados a tomar esta difícil decisión para evitar la tabarra que nos esperaba durante los próximos seis meses desde ciertos focos mediáticos. ¡Qué paz!

Marc Márquez se ha convertido en maniquí viviente con ocasión de una exposición de monos históricos exhibida en un escaparate de Madrid, sorprendiendo a los viandantes según el vídeo publicado este sábado, Día de los Inocentes, por el equipo Repsol Honda. El piloto de Cervera (Lérida) simula ser un maniquí dentro de la exposición hasta que sus movimientos producen gestos de sorpresa entre las personas que contemplaban el escaparate.

"Primero han sido unos pocos los que se han dado cuenta de que ese maniquí que representaba a Marc Márquez no era lo que realmente parecía, sino que era de carne y hueso. De la sorpresa inicial de esos pocos se ha pasado rápidamente a la expectación y el jolgorio de la multitud que se ha agolpado frente al escaparate. Todos han querido inmortalizar el momento con sus móviles e incluso alguno ha recibido clases particulares de baile y algún que otro beso", explica el comunicado de Repsol.

In Spain, today’s the day we pull pranks on each other ��

��!

Doesn’t the mannequin��of #MM93 in the window look real��? pic.twitter.com/dyCElvlrBw