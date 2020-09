"Desde la grada", una guía para orientar la relación entre niños y el deporte

Santiago José Sánchez

Saber conjugar "placer", "aprendizaje" y "competición" es la clave para dar con el contexto "propicio" para elegir el equipo al que apuntar a tu hijo, expone en una entrevista con Efe Gil Pla, coautor de "Desde la grada", libro dirigido a padres, clubes y entrenadores para "orientar" la relación de todos ellos con el deporte.

"El deporte es uno de los pocos lugares al que los niños y las niñas pueden ir, los padres pueden verlos y pueden ver cómo crecen. Y eso no se tiene que perder de vista. Porque a veces los clubes se olvidan de que están haciendo una función, que es ayudar a hacer crecer niños y niñas. Entonces esta presencia (de los padres) es privilegiada. En lugar de ser un problema, la tenemos que tomar como una oportunidad", explica Pla.

El libro, escrito también por Joan Arumí y Albert Juncà y publicado por Eumo editorial, está estructurado en tres partes: "antes de sentarnos", "bien sentados" y "cuando nos levantamos", y complementa las reflexiones de los autores, que son profesores del departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Vic (Barcelona), con anécdotas reales para ilustrarlas.

Pla subraya la importancia de que los "valores" o los objetivos del club se adecuen a lo que busca la familia a la hora de apuntar a su hijo a un determinado deporte: "La clave está en el antes, en decidir "dónde llevamos a nuestro hijo"".

"Desde una perspectiva más psicológica o más sociológica, los valores que quiere una familia no los rompe tan fácilmente un deporte. Que el deporte no inculque exactamente los valores que tú como familia quieras transmitir no quiere decir que los pierda, porque contigo pasará muchas más horas y lleva contigo desde el primer día de su vida", puntualiza Pla.

En el libro, los tres autores advierten de que las posibilidades de conseguir éxito profesional "son residuales, casi anecdóticas", por lo que ante la tesitura de que un club "grande" vaya a "buscar" a un hijo proponen tener en cuenta "las ganancias y las pérdidas a corto, medio y largo plazo", y tener en cuenta al niño: "sea cual sea la decisión, que ésta favorezca su desarrollo personal presente y futuro".

Entre las propuestas que hacen en el libro para mejorar la relación entre padres, hijos, clubes y el deporte, se encuentra una apertura de los entrenamientos al público, hacer un "acompañamiento silencioso" -metafóricamente- en los partidos y que los clubes den oportunidades a todos los niños.

"Pedimos una cierta distancia y un cierto silencio. Nos parece que es bueno un cierto silencio para no ocupar los espacios que le corresponden al entrenador y a los propios jugadores y jugadoras deportistas, pero a la vez tampoco podemos negar que existen estos momentos de aproximación a lo que está pasando allí, porque son naturales. (...) Este silencio se refiere a tener una cierta distancia, a no ocupar los espacios de los otros y a hacer de padres, no de entrenadores", resume Pla.

Si bien son conscientes de que no es fácil cambiar ciertas dinámicas de los clubes en relación a la falta de oportunidades de algunos niños menos hábiles, los autores defienden "entrenadores valientes" y "formados".

"Y también que los clubes se tienen que sentir como entidades a las que hay que acompañar para hacer bien las cosas", agrega Pla, que recuerda que, del mismo modo que los clubes y los entrenadores son necesarios, "sin padres no hay deporte".