El deporte estadounidense condena el asalto al Capitolio en Washington

Diversos deportistas y entrenadores de Estados Unidos han reaccionado con horror después de que masas de partidarios iracundos del presidente saliente Donald Trump irrumpieran el miércoles en el Capitolio en Washington.

Doc Rivers, entrenador de los Philadelphia Sixers de la NBA, denunció la desigualdad de trato en comparación con las manifestaciones del movimiento 'Black Lives Matter' y denunció la ausencia del ejército y de la Guardia Nacional en el lugar de los hechos.

Por su parte, Miami Heat y Boston Celtics emitieron un comunicado conjunto lamentando que afrontaban su partido "con el corazón apesadumbrados". La mayoría de jugadores y técnicos de ambos equipos se arrodillaron para escuchar el himno nacional, gesto que se repitió en otros encuentros de la NBA.

Statement from the players of the Boston Celtics and the Miami HEAT #BlackLivesStillMatter pic.twitter.com/RtpAOJfxh3

"La drástica diferencia entre la forma en que se trató a los manifestantes en la primavera y el verano pasados y el aliento que se les dio a los manifestantes de hoy que actuaron ilegalmente muestra cuánto trabajo queda por hacer", denunció dicho comunicado.

En el partido entre Milwaukee Bucks y Detroit Pistons, el doble MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, simplemente sostuvo el balón en mientras todos los jugadores se arrodillaban sobre el parqué. La acción supuso una pérdida para su equipo, pero los Pistons la repitieron en la siguiente jugada.

En cuanto a la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, conocida por su activismo social, compartió varias publicaciones en Twitter criticando el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Por su parte, la laureada gimnasta Simone Biles escribió: "Avergonzada pero no sorprendida, sin palabras pero no sorprendida".

Well well well. This is a Police Officer ���� taking a selfie with a domestic terrorist that has stormed the Capitol Building. Protect and serve is exactly what this officer is doing. https://t.co/H3i8qHouY6