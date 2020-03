El torneo de Indian Wells, cancelado por el coronavirus

La organización del torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la ATP y primer Premier Mandatory de la WTA de la temporada que debía de dar comienzo este miércoles 11 de marzo, anunció este domingo su cancelación tras detectar un caso de coronavirus a nivel local.

"El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside ha declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella después de un caso confirmado de coronavirus (COVID-19) a nivel local. Como resultado, el BNP Paribas Open 2020 no tendrá lugar en este momento debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los participantes y asistentes al evento. Esto sigue las directrices de la guía de profesionales médicos, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Estado de California", indicó el torneo en un comunicado.

El director del evento, el extenista alemán Tommy Haas, se mostró "muy decepcionado" con la medida. "Pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los aficionados, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia. Estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones", admitió.

Para el doctor David Agus, profesor de Medicina e Ingeniería Biomédica de la Universidad del Sur de California, "existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside para realizar una gran reunión de este tamaño". "No es de interés público para los aficionados, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus", advirtió.

El tenista español Rafa Nadal, semifinalista el año pasado antes de tener que retirarse, lamentó la cancelación del Masters 1.000. "Probablemente todos ya han escuchado las noticias. Indian Wells cancelado. Estamos aquí y aún estamos decidiendo qué es lo siguiente. Muy triste por todo lo que está sucediendo en todo el mundo con esta situación. Esperemos pronto soluciones de las autoridades. Manteneos bien y seguros", escribió en su perfil oficial de 'Twitter'.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.