¿Cuáles son las cláusulas más sorprendentes en los contratos de los deportistas?

El contrato de Leo Messi, desvelado por El Mundo, y alguna de las cláusulas especiales que introducía han vuelto a poner de manifiesto las manías y extrañas peticiones de las estrellas del fútbol. No es la primera vez que los jugadores realizan a sus clubes 'solicitudes' fuera de lo normal o que estos incluyen en los contratos bonus o prohibiciones sorprendentes.

Luis Suárez

Un bonus millonario, 10.000€ de cláusula...: El Mundo revela las exigencias de Messi para renovar por el Barça El periodista de 'El Mundo' Esteban Urreiztieta detalla las exigencias que Messi pidió a Bartoméu para renovar y que salen publicadas en el periódico desde este miércoles. 21 sep 2022 - 00:01

Tras fichar por el Barcelona después de su polémica con Chiellini en el Mundial 2014, el Daily Mirror aseguró que el club azulgrana le había puesto una cláusula antimordiscos al uruguayo. Se habría tratado de una forma de blindarse en el caso de que Luis Suárez volviera a ser sancionado por agredir a otro futbolista. En ese caso hubiera tenido que pagarle una indemnización al Barça.

Michael Jordan

Los Bulls, atemorizados por cualquier problema físico que pudiera sufrir su gran estrella, incluyo una cláusula en el contrato de Michael Jordan por la cual se le prohibía disputar partidos de baloncesto que no fueran oficiales. Se le acabaron las pachangas al mítico '23'.

Neymar

Tras su fichaje por el PSG en 2017, se le incluyó un 'bonus ético'.Según figuraba en su contrato, el jugador brasileño recibiría una cantidad de 541.680 euros brutos al mes por ser “cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados”, una cláusula que además incluiría la prohibición de criticar públicamente los planteamientos tácticos propuestos por el club.

Bergkamp

El exdelantero del Arsenal era muy conocido por su miedo a volar que le hizo estar años sin disputar los partidos a domicilio en la Champions League durante su etapa con los gunner. A veces viajaba en coche, algo que a Wenger no le hacía gracia por el cansancio que acumulaba. El propio Bergkamp desveló que el club le rebajó el sueldo por no viajar en avión: "En las negociaciones con el Arsenal, si yo decía un millón ellos automáticamente quitaban 100.000 'porque usted no vuela'. Y acepté".

Dez Bryant

Cuando firmó con los Dallas Cowboys, el club quiso ayudarle con su vida desordenada, así que en el contrato que firmó en 2012 incluyeron una cláusula de no alcohol, ninguna visita a club de striptease y una política de toque de queda a la media noche.

Ronaldinho

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El brasileño sorprendió con su fichaje por el Queretaro para jugar en México. Para firmar el contrato solicitó al club una serie de condiciones entre las que se incluían una casa con piscina, una cancha de fútbol plata, otra de fútbol 7 y cuatro mayordomos.

Messi

En su contrato con el Barcelona se han llegado a incluir otras cláusulas sorprendentes como aquella en la que se comprometía a realizar los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana aprendiendo catalán. Además, tenía la posibilidad de abandonar gratis el club en el caso de que Cataluña consiguiera la independencia de España.

Gervinho

Anter de firmar por el Hebei Fortune se desmarcó pidiendo una playa privada, una mansión para toda su familia, un helicóptero y billetes de avión para viajar cuando quisiese a su país. El conjunto chino aceptó.

Maradona

Cuando firmó en 2011 por el Al Wasl de Dubai como entrenador, pidió en su contrato disponer de un avión privado para visitar a su hija y su nieto Benjamín que estaba en Madrid.

Adebayor

En este caso fueron las extrañas peticiones las que le costaron su fichaje por el Olympique de Lyon. Una mansión con vistas a Córcega, un helicóptero, chef privado y lucir en su camiseta el '10' de Lacazette...