El Consejo Asesor del Deporte Español asegura que el deporte debe ser "parte de la solución de esta crisis"

El Consejo Asesor del Deporte Español (CADE), organismo compuesto por deportistas españoles, ex Secretarios de Estado para el Deporte, presidentes de Federaciones Deportivas Españolas, directivos de compañías españolas y otras organizaciones, ha destacado que el deporte debe ser "parte de la solución" a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

En una reunión telemática este lunes que contó con la presencia de representantes del Consejo Superior de Deportes (CSD), el CADE mostró su solidaridad "con la difícil situación" que está viviendo la sociedad españoles. "CADE quiere transmitir todo su apoyo y cariño a los familiares de las víctimas y a los enfermos afectados por el COVID-19. Asimismo, muestra su más profundo agradecimiento al esfuerzo y dedicación de todas las personas que están luchando de una forma u otra para erradicar esta pandemia", señaló.

Además, incidió en que la prioridad es "la salud y la seguridad" de todas las personas relacionadas con el deporte. "Es por ello, que el Consejo apoya todas las medidas de prevención aprobadas por el Gobierno de España y las autoridades sanitarias en favor de proteger la salud de todos en lo referente a la transmisión del COVID-19", indicó.

Por otra parte, el CADE se sumó a la campaña de Cruz Roja #nuestramejorvictoria, liderada por Pau Gasol y Rafa Nadal, que sirve para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus e invitó a contribuir en la cuenta habilitada a tal efecto: ES44 0049 0001 5321 1002 2225. Además, se puso "a disposición" de todos los agentes implicados para sumar "esfuerzos".

El presidente del CADE y de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, destacó el poder del deporte para superar la crisis. "El deporte tiene que ser parte de la solución de esta crisis, y la filosofía de este Consejo Asesor y su objetivo de generar propuestas cobra ahora más sentido que nunca, para que en estos tiempos, la asociación deporte-empresas-organizaciones redunde significativamente a favor del deporte español", subrayó.

El CADE es un organismo creado por ADESP -Asociación del Deporte Español- con la intención de colaborar con la sociedad, los Gobiernos y las instituciones españolas. Está formado por Jorge Garbajosa (presidente), Pau Gasol, Vicente Del Bosque, Carlos Sainz, Edurne Pasaban, Teresa Perales, José Hidalgo (ADESP), Jaime Lissavetzky y Miguel Cardenal (ex Secretarios de Estado para el deporte), Mercedes Coghen (Spain Sport Global), Emilio Gayo (Telefónica España), Iñaki Ereño (Sanitas), Luis Gómez (Iberdrola), Eduardo Petrossi (Mahou), Fernando Pons (Deloitte), Paloma del Río (RTVE), Julián Redondo (AEPD), Andrés Romero (Santalucía), Elena Tejedor (Fundación Trinidad Alfonso), Ángel Cano (ex consejero delegado BBVA), Ana María Llopis (Ex presidenta DIA) y Gabriel Sanz (Grupo Ingesport).