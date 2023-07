Ciclismo/Tour.- Wout van Aert abandona el Tour de Francia por el inminente nacimiento de su hijo

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) abandonó este jueves a la 110 edición del Tour de Francia a falta cuatro etapas para llegar a París por el inminente nacimiento de su hijo, dejando a su equipo con un corredor menos, pero con la carrera encarrilada por parte de su compañero Jonas Vingegaard, que marcha con 7:35 de ventaja sobre el segundo.

"Mi mujer está embarazada y las cosas se están poniendo apretadas. Junto con el equipo hemos decidido que mi lugar ahora está en casa. Hemos estado viendo al doctor las últimas semanas y ha dicho que el nacimiento es inminente. Por eso tomo esta determinación, que es una sensación extraña pero no un dilema, es una decisión sencilla. Siempre dije que me iría a casa cuando mi mujer me necesitase y ese momento ha llegado", anunció Van Aert en declaraciones publicadas por su equipo.

El de Herentals se va del Tour sin victoria, pero con una destacada actuación que incluye dos segundos puertos y dos terceros, además de ser un gregario vital para Vingegaard. "He tenido las piernas parea ganar alguna etapa, pero no lo he conseguido, esto me lleva a tener diferentes sensaciones, los resultados son una cosa, pero las sensaciones sobre la bicicleta otras, y han sido muy buenas", comentó.

Pese a marcharse, cree que está tomando la decisión correcta porque desde el inicio de la carrera tanto él como el equipo sabían que era "una posibilidad" y estaban todos de acuerdo, sobre todo sus compañeros. "Estoy encantado porque todos han entendido la decisión y están al cien por cien conmigo. Estos siete chicos lo van a hacer genial lo que queda de Tour y todo estará bien", concluyó.