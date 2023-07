Ciclismo/Tour.- Ion Izagirre: "Los últimos 30 kilómetros se hacen largos, pero confiaba en mis fuerzas"

El ciclista español Ion Izagirre afirmó este jueves que las dos victorias de "corredores de casa" en esta edición del Tour de Francia le hacen "estar satisfecho", al mismo tiempo que confesó que, aunque los últimos 30 kilómetros "se hacen largos", confiaba en sus "fuerzas" para generar "una renta suficiente" para que sus oponentes no tuvieran "referencia visual".

"Se hace largo, son 30 kilómetros que no sabes lo que va a pasar, pero confiaba en mis fuerzas y en que si hacia una renta suficiente, no tendrían la referencia visual, y eso me ayudaría. Las fuerzas me han acompañado en los últimos kilómetros y me han pasado muchas cosas por la cabeza, pero he podido llegar y esto es muy emocionante", indicó el corredor vasco tras vencer en la duodécima etapa del Tour.

Izagirre reconoció que "está siendo un Tour increíble" para Cofidis, equipo que venía "con la intención de conseguir una victoria de etapa y un 'top 10'". "Y llevamos dos victorias, esperamos seguir en esta línea", resaltó el español, "satisfecho" por sumar la segunda victoria de un "corredor de casa" en un Tour que "empezó en casa".