Ciclismo.- Jornada épica de ciclismo en la Mallorca 312 OK Mobility

La 13ª edición de la Mallorca 312 OK Mobility celebró este sábado un nuevo éxito con la participación de 8.000 ciclistas, que partieron bien temprano de Platja de Muro para cubrir los recorridos de 167, 225 y 312 kilómetros.

El homenajeado dorsal 312, Vincenzo Nibali, destacó a su llegada el gran ambiente que vivió durante todo el recorrido. "He salido a disfrutar con unos amigos, me ha encantado rodar por las carreteras con el tráfico cerrado. Todo lo que envuelve a la Mallorca 312 OK Mobility es especial y hay que agradecérselo a la organización", afirmó.

Por su parte, el Presidente del Senado, Ander Gil, sumó su segunda participación en la Mallorca 312 y completó el recorrido de 167 kilómetros. "Ya pienso en la edición del año que viene porque es espectacular y disfruto mucho del ambiente. Coincides y puedes hablar con ciclistas de todo el mundo", dijo a su llegada.

El primer ciclista en completar la Mallorca 312 OK Mobility ha sido el ciclista mallorquín Alejandro Martínez, que ha completado la ruta en 9:05:53. Una victoria al sprint frente a Koen Van Geyt que ha cedido en los último metros para parar el crono en 9:05:56.

En la categoría femenina, la ciclista belga Katleen Luypaert ha sido la más rápida de la Mallorca 312 OK Mobility con un tiempo de 10:12:56, por delante de Ivonne Margraf con 10:32:51. La tercera ha sido la ciclista española Pilar Mansilla con un tiempo en Platja de Muro de 11:16:14.

Por lo que respecta a la distancia de 225, se ha impuesto el ciclista adaptado Patrick Hagenaars con un crono total de 6:33:11, mientras que en mujeres venció Marie Lepoutre con una marca de 8:21:42.