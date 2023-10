Ciclismo.- Indurain: "El año que viene cumplo 60, toca descansar de la bici"

"¿Una fusión Jumbo-Quick Step? No es bueno para el ciclismo"

El pentacampeón del Tour participó en la segunda etapa de la Cicloturista a Ibiza junto a Contador, Valverde y Pereiro

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain afirmó que en 2024, con 60 años, "toca descansar de la bici" y consideró que la posible fusión del Jumbo-Visma y Soudal Quick Step "no es buena para el ciclismo", tras participar en la segunda etapa de la XX Vuelta Cicloturista Campagnolo.

Miguel Indurain fue el foco de la ronda ibicenca desde que partió desde su hotel en Sant Antoni de Portmany junto a su grupeta de Campagnolo en dirección a San Rafael, salida y meta de la segunda etapa, tres vueltas a un circuito de 16,8 kilómetros y donde se unió a Alejandro Valverde, Alberto Contador y Óscar Pereiro.

"¿Va bien así? ¿O levanto el pie?", preguntó Indurain a los que le seguían por el arcén de la autovía que atraviesa el corazón de Ibiza, la isla de la noche que ha completado su oferta de ocio con maratones, triatlones y carreras en BTT y la Cicloturista para atraer al visitante fuera de la temporada estival.

"¿Cómo me he sentido? Hemos ido a tope desde salida y encima este año había jóvenes, que les gusta andar en bici y han salido a mil. Con la edad que tengo, tengo que ir a un ritmo. En el primer repecho ya me he quedado y no he visto nada, solo a disfrutar del recorrido", comentó a Europa Press en la meta.

Con Valverde al lado, espigado y flaco como cuando se retiró en 2022, cuarto en el reciente Mundial de gravel, Indurain cree que la polémica por el intenso ritmo de las 'marchas' cicloturistas no es algo nuevo. "Bueno, es la guerra de siempre de la bici. Siempre hay alguien que anda más que tú, o tú andas más que otro, y el que va un poco rápido al otro lo lleva siempre con el 'gancho'. Hay marchas que son competición y otras más tranquilas. Esta es un poco mezcla, tiene días tranquilitos y hoy ha tocado ir rápido", resumió.

Acerca de la 'frustrada' fusión del Jumbo Visma y el Quick-Step, que podría reunir bajo un mismo maillot a Jonas Vingegaard, Stepp Kuss, Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe y el español Mikel Landaç, reconoció que no sigue mucho la actualidad.

"Ahora no sigo mucho el ciclismo profesional, lo sigo un poquito por los medios, pero que haya una estructura muy fuerte no es bueno para el ciclismo ni para otros deportes. Es mejor que esté un poquito repartido y que tengas 5, 6 o 7 equipos que estén a un nivel importante y que puedan luchar por las carreras y den espectáculo", analizó a Europa Press.

A Alejandro Valverde le ve "superfuerte" como lo ha demostrado en la Cicloturista a Ibiza pese a haber 'colgado' la 'cabra' profesionalmente, y al pelotón español lo sitúa "en un nivel bueno, entre los mejores del mundo".

"Pero, claro, ganar a este nivel es muy difícil. Pero lo están haciendo muy bien: Rodríguez, Ayuso, Landa, Mas ... Están ahí en el 'top 20' del ciclismo mundial. Luego tenemos al Movistar, que, después de unos años con Valverde, está en una fase de cambio y mirando al futuro. Son ciclos. Pasa en otros deportes: tienes una época buena, luego se retiran los que están ahí dando guerra y hay que reinventarse otra vez", desglosó.

"¿LA TITAN? NO SÉ, DEMASIADO DURA"

Después de un año con bastantes eventos y disputando la Titan Desert en Marruecos, la prueba en mountain bike más dura del calendario, el campeón navarro tan solo piensa en "cerrar el año". "En 2024 ya veremos. Siempre salen cosas nuevas. Procuro no repetir. Hay muchos eventos y me gustaría intentar hacer un poco de todo", dijo.

En ese calendario, en principio no está volver al desierto marroquí. "No sé. Demasiado dura, ¿no? Tengo ya 60 años el año que viene. Hay que descansar. No estoy para andar en bicicleta, para retos así, tan 'heavys', ya me cuesta un poco", apuntó 'Miguelón', a quien le volvían a esperar Valverde, Contador y Pereiro para otra foto en sepia, la de la historia reciente del ciclismo español.