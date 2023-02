Ciclismo.- El español Felipe Orts termina decimonoveno en el Mundial de ciclocross de Hoogerheide

El ciclista español Felipe Orts ha finalizado en decimonovena posición en el Mundial de ciclocross, que se ha disputado este domingo en Hoogerheide (Países Bajos) y en el que se ha coronado el neerlandés Mathieu van der Poel.

El alicantino se mantuvo durante buena parte de la prueba en un numeroso grupo de una veintena de corredores que acabó por romperse. A pesar de sufrir una caída y ceder algunos puestos, se colocó de nuevo cerca del 'Top 10' mediada la carrera, aunque finalmente fue decimonoveno a solo ocho segundos de la décima plaza. Por su parte, Kevin Suárez concluyó trigésimo.

"He ido toda la carrera muy forzado; llegaban las rectas y se tensaba y en las curvas no podía recuperar; ha sido muy agónica de principio a fin. Lo he dado todo, no ha sido el resultado que buscaba, pero sé que las carreras son así. Íbamos todos muy juntos y al final me han faltado fuerzas para estar más delante. Contento con el año", indicó Orts.

Mientras, la selección española junior vio condicionada su carrera por una montonera formada en la salida que perjudicó a Gorka Corres y Hodei Muñoz. Muñoz, además, sufrió posteriormente otra caída que le dañó la mano y el muslo y fue cuadragésimo noveno, y Corres terminó trigésimo cuarto.