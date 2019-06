Carolina Marín: "No sé si llego al Mundial, dependerá de cómo responda la rodilla"

La campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, no ha confirmado su presencia en el Mundial del próximo mes de agosto, ya que dependerá de "cómo responda la rodilla", en la que sufrió el pasado 27 de enero una rotura del ligamento cruzado anterior y que le ha mantenido apartada de las pistas desde entonces.

"No sé si llegamos al Mundial. Hay que ir viendo cómo va respondiendo la rodilla. Si al final no voy al Mundial de Basilea, tengo otros torneos en septiembre para poder ponernos a punto. Habrá que barajar qué tal es el cuadro y si estoy preparada para ganar o para una o dos rondas", expresó la actual campeona del mundo en un acto de LaLiga Sports.

La deportista onubense, de 26 años, no quiere precipitarse en su vuelta al circuito y solo competirá cuando se sienta "al 100%". "No quiero volver a jugar pensando en la lesión, me gustaría hacerlo siendo mejor jugadora de lo que era antes", aclaró Marín.

Sobre su recuperación comentó que se trata de un "camino diferente, pero motivante". "Creo que va volver una Carolina más fuerte mentalmente sobre la pista. Hemos mejorado cosas que no podemos trabajar a lo largo del año con el calendario que tenemos. Estoy contenta porque nunca había tenido este tipo de parón", añadió.

Por su parte, su entrenador, Fernando Rivas, coincide con su pupila en que el proceso está resultando "satisfactorio" porque les está permitiendo entrenar cosas nuevas que, por lo apretado de su calendario habitual, no podían trabajar. Incluso, llevarán a cabo una preparación de 4 semanas en el CAR de Sierra Nevada.

"Estamos puliendo la técnica de ataque, camuflando los golpeos desde dos puntos de vista diferente y mezclarlo con situaciones de construcción. Nos hemos tenido que reinventar, pero, gracias al equipo que tenemos, la coordinación es estupenda. No podemos tener un equipo mejor. Esto ha hecho que ese cambio sea más llevadero", apostilló el entrenador de la campeona olímpica.

Carolina confesó que se vino abajo cuando se confirmaron los indicios que apuntaban a una rotura del ligamento de la rodilla. "En ese momento solo pensaba en los Juegos Olímpicos. Iba a perderme torneos y a bajar en el ranking", comentó.

La jugadora onubense se mostró "sorprendida" con el apoyo recibido desde el momento de la lesión y en todos estos meses de trabajo y recuperación. "Mi equipo me apoyó desde el primer momento, Fernando me llamó enseguida y todo mi equipo se ha volcado. También los patrocinadores quieren seguir conmigo pese a estar lesionada y todos los españoles no paran de mandarme su apoyo", destacó Marín.