Carapaz: "Cuando me inicié en el ciclismo el sueño era el rosa, en dos años probaré en el Tour"

Landa: "Richard estuvo muy fuerte desde el principio, no tuve problemas para defender su maglia"

El corredor del Movistar Team Richard Carapaz, reciente ganador del Giro de Italia, aseguró que cuando se inició en el ciclismo soñó con la 'maglia' rosa, destacó el trabajo del equipo y, especialmente, de su compañero Mikel Landa para sumar su primera 'grande' y aplazó hasta dentro de "dos o tres años" su intento para ganar el Tour.

"Cuando me inicié en el ciclismo el sueño era el rosa. ¿El Tour? Ahora no lo tengo en mis planes; en dos o tres temporadas voy a probar. No puedo decir que vaya a ganar, pero sí que lo voy a probar", manifestó el ecuatoriano en un acto homenaje en la sede central de Telefónica en Madrid.

El ciclista ecuatoriano desveló que llevaba preparando el Giro casi desde que concluyó la edición anterior, en 2018. "Sabía que podía hacer algo en este año y me preparé psicológicamente para ello. Cuando en el cuarto día un escalador como yo les gana un sprint, pensé 'Tengo el Giro en mis manos'. Sabía que tenía el Giro en mis piernas", afirmó.

El ganador del Giro, que respondió con un contundente "no" a la pregunta sobre si disputará el próximo Tour, agradeció el apoyo de los aficionados de su país y de su familia. "Tener a mi familia fue el empujón extra que me hacía falta. Ver a mi hija Sofía, a mi hijo Santiago y a mi esposa fue el plus para rematar lo que había empezado", admitió.

Asimismo, repartió el mérito de la victoria con el resto de sus compañeros del Movistar. "El nombre que se escribe en la copa es el de Richard, pero es de todos mis compañeros. Es Richard, pero sigue siendo Movistar Team. A los niños les digo que no dejen de soñar en grande, pero que disfruten cada cosa que hacen", indicó el ciclista americano.

Al acto de homenaje acudieron el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el Embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán; el Director Global de Patrocinios y Relaciones Institucionales de Telefónica, Rafael Fernández de Alarcón; y el mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué.

También asistieron los ciclistas del Movistar Team, vencedor en la clasificación general por equipos de la 'corsa rosa', Héctor Carretero, debutante en el Giro, Andrey Amador, Lluís Más y Mikel Landa, junto al propio Carapaz y el director del equipo telefónico José Vicente 'Chente' García Acosta.

Álvarez Pallete, que recibió una 'maglia' rosa firmada por el flamante vencedor del Giro, recordó lo difícil que era lograr una victoria en el Tour o el Giro en la década de los ochenta. "Cuando ganábamos una etapa de montaña del Tour nos emocionábamos. El impacto de la victoria de Richard va más allá del patrocinio. Significa que podemos competir con los mejores, y, a veces, se gana y se levanta a un país entero", destacó el presidente de la empresa de telecomunicaciones.

Por su parte, el Embajador ecuatoriano Cristóbal Roldán entregó un sombrero y la bandera del país antes de destacar que el triunfo de su compatriota es "un orgullo extraordinario" para el país y que representa el "esfuerzo", "tenacidad" y "sacrificio" de los habitantes del país 'tricolor'.

UNZUÉ: "HA SALIDO TODO DE COLOR DE ROSA"

El manager del Movistar Team, Eusebio Unzué, confesó que les ha salido "todo de color rosa". "Recuerdo que, cuando conseguimos el Tour del 88 era un niño, era persona más inmadura y hoy esta experiencia la veo de otra manera. Hay un grandísimo trabajo detrás, esa orquesta ha estado preparada para saber cuándo le tocaba tocar a cada uno. Me quedo con la confirmación de un chaval como Richard", comentó.

Unzué destacó que la estructura que fundó hace 40 años junto a José Miguel Echevárri está celebrando un aniversario redondo. "Estamos viviendo una experiencia histórica. Ecuador no va a olvidar lo que ha hecho Richard. Y vivir lo que nos ocurrió con Alejandro hace 6 meses en Innsbruck ... Tenemos al propio Alejandro sufriendo la consecuencias emocionales de eso, pero está bien", recordó sobre el oro del murciano en el Mundial en ruta.

'Chente' García Acosta dijo que ha sido "muy fácil" dirigir al equipo. "En este Giro teníamos que ser agresivos en la montaña si queríamos lograr algo. Nos ha salido, hemos estado unidos y tenido las ideas claras. Ésa ha sido la clave del triunfo. Llevo muchas 'grandes', pero en pocas he sentido tanta unión como en este Giro", comentó 'García Acosta.

LANDA: "PERDÍ MUCHO AL PRINCIPIO"

Mikel Landa reconoció que fue al Giro "con la ambición" de intentar ganarlo, pero que Richard Carapaz "estaba igual de fuerte, incluso más" que el español. "Al final hemos conseguido que el Giro se quedara en el equipo. Estoy agradecido que la 'maglia' me echara un cable incluso jugándosela él. Tácticamente nos ha venido muy bien estar juntos. A la clasificación por equipos no se le da importancia, pero es un recuerdo bonito estar con todos en el podio", ensalzó.

Landa no se mostró sorprendido por la victoria final de su compañero. "El año pasado dio muestras de su calidad y éste desde el principio se le vio muy bien, demostrando que en la montaña era el más fuerte. Yo perdí mucho tiempo al principio, me costó arrancar y tener a 'Richie'me daba tranquilidad para jugar mis bazas. No tuve ningún problema en compartir con él el liderato del equipo y defender luego su maillot", subrayó.