Djokovic elimina con autoridad a Shapovalov y se medirá a Berrettini en la final

El serbio Novak Djokovic ya está a solo un paso de ser el tenista con más Grand Slam junto a Roger Federer y Rafael Nadal. Solo una victoria le separa de igualarse en el olimpo después de domar al canadiense Denis Shapovalov por 7-6 (3), 7-5 y 7-5.



El de Belgrado disputará la séptima final de su carrera en el All England Club, en búsqueda del sexto título. Solo Andy Murray impidió que se alzara campeón en 2013. El resto, todo títulos, incluidas las dos últimas ediciones y los últimos 20 partidos, la mejor racha de su carrera en Wimbledon.



Se ha ganado el derecho para pelear por su vigésimo Grande tras otra actuación espléndida ante un Shapovalov incapaz de convertir sus oportunidades

Matteo Berrettini se convirtió este viernes en el primer tenista italiano en la historia en alcanzar la final de Wimbledon al derrotar al polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 6-0, 6-7 (3) y 6-4. Berrettini mejoró las semifinales que logró Nicola Pietrangelli en 1960 para meterse en su primera final de un Grand Slam, en un mes mágico para él tras la conquista de Queen's, su mejor trofeo hasta la fecha.

El transalpino se impuso con claridad a un Hurkacz dominado desde el principio, timorato y abducido por la presión de haber derrotado a Roger Federer en la ronda anterior. Mucho se esperaba de Hurkacz, tras el mayor triunfo de su vida, pero decepcionó, sobre todo en los dos primeros sets.

Anticipation level ??

Execution level ??



Matteo Berrettini turned up with his very best ?#Wimbledonpic.twitter.com/eKZAAAlgW3