Bádminton.- Carolina Marín también se ausenta del Abierto de la India por no estar recuperada de su proceso gripal

La jugadora española Carolina Marín tendrá que aplazar una semana más su debut en la temporada 2024 ya que tampoco competirá esta semana en el Abierto de la India, de categoría Super 750 de Circuito Mundial de bádminton, por no estar todavía recuperada del proceso gripal que arrastra desde principios de mes.

"Está semana no podré estar en India para disputar el India Open porque aún no me he recuperado del todo. Tenía ilusión de comenzar el año allí, especialmente después de las últimas fechas. Sabéis que mi cariño por India es enorme. Nos vemos en Indonesia la semana que viene", señaló Marín en su perfil oficial de 'X'.

La onubense, actual subcampeona del mundo, no pudo estar la pasada semana en Kuala Lumpur para la disputa del Abierto de Malasia, torneo de categoría Super 1000 del Circuito Mundial de bádminton, después de dar positivo en gripe A.

La jugadora andaluza, número cinco del ranking mundial y que debía de medirse en Nueva Delhi a la japonesa Nozomi Okuhara en primera ronda, cayó el año pasado en este Abierto de la India en los cuartos de final ante la nipona Akane Yamaguchi.