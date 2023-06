Bádminton.- Carolina Marín cae en la final del Abierto de Indonesia

La campeona olímpica Chen Yu Fei sufrió para derrotar a la onubense en una apretada final

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha caído este domingo en la final del Abierto de Indonesia, torneo de categoría Super 1000 del circuito mundial de bádminton, ante la vigente campeona olímpica, la china Chen Yu Fei (21-18, 21-19), un duelo en el que la andaluza mantuvo sus posibilidades hasta el final.

En un partido de mínimas ventajas y caracterizado por la igualdad, la onubense, triple campeona del mundo y seis veces campeona de Europa, neutralizó el 3-1 inicial con el que trató de sorprenderla la cuarta cabeza de serie del torneo indonesio.

Marín llegó por delante a la recta final del primer set (18-16), pero un parcial de 5-0 dio la manga a la jugadora asiática. En la segunda, la andaluza arrancó con un 3-0 y alcanzó el ecuador con un jugoso +6 (12-6). Sin embargo, Chen Yu Fei se encargó de finiquitar la contienda al adjudicarse 11 de los 14 últimos puntos.

Con ello, Marín, que alcanzaba su primera final en un Super 1000 desde Tailandia 2020, pierde la oportunidad de levantar su segundo título del año, tras lograr el primero en Orleans (Francia).

Tras el duelo, la campeona olímpica en Río 2016 explicó sus sensaciones. "Ha sido un partido un partido duro contra Chen Yu Fei. Es una pena, porque creo que he jugado buenos momentos en el partido; ha habido momentos de tensión, de bastantes fallitos, me salí bastantes veces del plan de juego que habíamos planteado", confesó.

"Quiero quedarme con las buenas sensaciones, con ese cambio de concentración que he tenido sobre todo en los últimos dos partidos, a partir de cuartos de final. Quiero quedarme con lo bueno de este torneo. Se lo agradezco a toda la gente que me sigue, que me apoya y que me da muchos ánimos a pesar de estos momentos. Ahora, vuelta a España para preparar unos días los Juegos Europeos y volvemos de nuevo. Gracias a todos", finalizó.