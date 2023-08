AMP.- Ciclismo/Mundial.- La estadounidense Chloé Dygert, nueva campeona del mundo de contrarreloj

Buena actuación de Jofre Cullell en el short track con bici de montaña

La estadounidense Chloé Dygert (Canyon SRAM Racing) ganó este jueves la contrarreloj femenina del Campeonato del Mundo de ciclismo, disputada sobre 36,2 kilómetros con salida y llegada en la localidad Stirling (Escocia), logrando su segundo maillot arcoíris tras el de 2019, y con las dos representantes españolas lejos de las posiciones nobles.

La ciclista nacida en Brownsburg (Indiana) se adjudicó el oro por más de cinco segundos de diferencia sobre la australiana Grace Brown (FDJ-Suez), mientras que el bronce fue para la austriaca Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), quien finalizó a 1:12 minutos de Dygert.

Por su parte, las participantes españolas en esta prueba no brillaron. Sandra Alonso (CERATIZIT-WNT Pro Cycling) y Sara Martín (Movistar Team) finalizaron respectivamente en las posiciones 42ª, a 5:35 minutos de la campeona, y 43º, a 5:40.

BUENA ACTUACIÓN DE CULLELL EN SHORT TRACK

Por otra parte, Jofre Cullell sí tuvo una buena actuación en la carrera élite de short track en este Campeonato del Mundo, cuyas pruebas de XCO-XCC para bici de montaña se celebraron en Glentress Forest. Así, el catalán acabó en una destacada séptima plaza la explosiva carrera, teniendo opciones hasta las curvas finales de colarse en un podio que año tras año parece más cercano.

Tras ser undécimo el año pasado, Cullell sigue confirmando su crecimiento. Pese a salir muy atrás y pasar por primera vez por meta en torno al puesto 30, fue remontando poco a poco posiciones hasta establecerse entre los 10 primeros; era un grupo de elegidos entre los que se encontraba el vigente campeón, Samuel Gaze, y el británico Tom Pidcock, jaleado por su público durante toda la competición.

El catalán finalmente se vio encerrado en el desenlace y perdió una progresión que le habría permitido luchar por los cinco mejores puestos. "Estoy contento, he ido de menos a más, regulando... y al final séptimo. He estado luchando hasta la última vuelta y me quedo contento con las sensaciones y las fuerzas", declaró Cullell desde la línea de meta a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

La representante femenina en el short track fue la menorquina Núria Bosch, que finalizó en el 37º puesto. Pese a todo, la balear volverá a ponerse el maillot de la selección española el próximo sábado, de cara a la prueba élite en la modalidad de XCO junto a Rocío García.

TRES ESPAÑOLES EN EL BMX FREESTYLE FLATLAND

Además, este Mundial disputado en Glasgow y sus cercanías corroboró el alcance del BMX Freestyle Flatland, especialidad urbana y con una gran acogida en Escocia desde las rondas clasificatorias hasta la final. La selección española estuvo representada por Viki Gómez, Varo Hernández y Alberto Moya, con suerte dispar estos últimos días.

Gómez y Hernández fueron sexto y octavo respectivamente en las clasificatorias, accediendo con ello a las semifinales, mientras que Moya falló en un par de ejecuciones y quedó vigesimosegundo, eliminado del todo. Ya en las semifinales, Gómez terminó sexto con 82,66 puntos y consiguió garantizarse una plaza en la final de este mismo jueves.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hernández, por su parte, se quedó a las puertas de la final después de concluir noveno con 80,33 puntos. De cara a la competición por las medallas, Gómez arriesgó de inicio para tratar de alcanzar el podio, pero desafortunadamente no hizo a la perfección su ronda y se conformó con la octava posición; la victoria fue para el japonés Yu Shoji.