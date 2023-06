AMP.- Bádminton.- Carolina Marín se despide del Abierto de Singapur en octavos ante la tailandesa Supanida Katethong

La jugadora onubense Carolina Marín quedó eliminada este jueves del Abierto de Singapur, tras caer en octavos de final ante la tailandesa Supanida Katethong en tres sets (21-17, 19-21 y 17-21), después de remontar el buen inicio de la española.

Marín entró bien al encuentro de octavos, mejor que en el partido inaugural en el que superó a la danesa Line Kjaerslfeldt, pero la tailandesa supo neutralizar ese ímpetu inicial de la española, que se vio sorprendida por la efectividad de la tailandesa.

En la primera manga, Marín comenzó con seguridad con un parcial de 5-0, pero la asiática se repuso en un par de ocasiones para igualar, aunque sin suerte, ya que la andaluza, que no permitió que se pusiera por delante, se apuntó el primer set por 21-17.

En el segundo parcial, Marín también comenzó mandando en el marcador y llegó con una ventaja de tres puntos (19-16) al final, pero la tailandesa le sorprendió con cinco puntos consecutivos que llevaron el encuentro al tercer set. Este fue mucho más igualado, con Katethong por delante al descanso (11-8). La española intentó reaccionar con carácter, pero un parcial de 7-0 con 15-13 sentenció el partido y el pase para los cuartos.

"Las sensaciones no han sido las mejores, sinceramente. Ha habido muchas dudas, sin confianza en mí misma en momentos claves del partido, no he sabido a aprovechar. Así que ahora mismo, bastante decepcionada conmigo misma, por no haber podido solventar esas situaciones. Pero no queda otra que seguir adelante, seguir aprendiendo", valoró la jugadora después del duelo.

Marín reconoció que la derrota fue "un golpe duro y a la vez bastante bajo", pero espera levantarse de nuevo con "fuerza y energía renovada". La onubense intentará reencontrarse con la victoria de nuevo en el Abierto de Indonesia que arranca la próxima semana en Yakarta. "Quiero prepararlo muy bien, para volver a tener esa confianza en mí misma que siempre he tenido y, sobre todo, hacer buenos entrenamientos de aquí a debutar", concluyó.