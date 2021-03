Almeida y Villacís rechazan aglomeraciones en el Wanda, que "no es comparable" a posible manifestación feminista

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villalcís, han rechazado este lunes las aglomeraciones que se vivieron ayer en el estadio Wanda Metropolitano por el derbi madrileño pero han apuntado que "no es comparable" a la celebración de una manifestación feminista.

"No comparemos cuestiones. Lo que sucedió en el Wanda no tenía que haber sucedido, pero esto no quiere decir que porque se produzca había que haber autorizado las concentraciones feministas. Eso no quiere decir que sea comparable", ha trasladado el regidor ante la prensa tras el acto por el 8M celebrado en CentroCentro.

Martínez-Almeida ha apuntado que las aglomeraciones son una imagen "que a nadie gusta" pero que "no es comparable con las marchas feministas". "La Delegación no autorizó lo que pasó ayer en el Wanda y no son términos comparables".

Misma tónica ha seguido Begoña Villacís, quien tras apuntar que esas concentraciones estaban "mal" ha apuntado que "no hay una relación causal" con las posibles marchas de este 8 de marzo. Ha añadido que "sin responsabilidad individual no se va a conseguir salir de esta pandemia".

Por otra parte, Almeida ha indicado que era "de puro sentido común" que el Tribunal Constitucional rechazara suspender la prohibición de celebrar manifestaciones en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, tal y como habían solicitado UGT y CC.OO. de Madrid.