Alejandro Valverde: "El recorrido de la Vuelta concentra mucho la dureza en su parte central"

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) reconoció que el recorrido de la Vuelta Ciclista a España del año que viene era de su agrado, pero que también era "muy, muy exigente", sobre todo en su "parte central".

"Me parece un recorrido bonito y muy, muy exigente. Creo que han concentrado mucho la dureza en la parte central de la Vuelta, pero, como siempre, será dura", aseguró Valverde este martes tras acudir a la presentación del recorrido en Madrid y en referencia a las etapas en Asturias con La Farrapona y L'Angliru.

Además, el veterano corredor murciano dejó claro que, "personalmente", el recorrido le venía "bastante bien". "No es un recorrido malo para mí, pero hay que ver también en qué condiciones llego, pero me parece una Vuelta bonita", indicó.

"La Vuelta siempre me ha gustado muchísimo. Me gustan sus recorridos, me gusta el cariño de la gente y disfruto, además es una época que por lo que sea siempre me va bien y hay que aprovecharlo", añadió el de Las Lumbreras.

Por otro lado, no sabe como se planteará el Tour. "Ya veremos, de momento voy estar en la salida y la cuestión es llegar lo mejor posible a los Juegos, ya valoraremos durante el Tour lo que vamos a hacer", señaló ante la posibilidad de que no complete la 'Grande Boucle'.

"La prioridad son los Juegos, luego hay otros objetivos bonitos y muchísimas carreras, pero quiero llegar en el mejor momento a Tokio. El Mundial también es un recorrido muy exigente, pero vamos a centrarlo todo en los Juegos e intentaremos ver como podemos llegar mejor al Mundial", sentenció Valverde.