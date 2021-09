El alcalde de Zaragoza solo ve posibles los Juegos de Invierno 2030 con la cooperación de Aragón y Cataluña

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, consideró este miércoles que "solo hay un camino" para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y vaticinó que serán posibles "si es una candidatura en pie de igualdad entre ambas comunidades autónomas" después de que en agosto el presidente catalán, Pere Aragonés, se refiriese a la candidatura como Pirineus-Barcelona (sin mencionar a Aragón o Zaragoza), algo que provocó las reacciones del ejecutivo aragonés, que mostró su descontento por este motivo.



"Solo hay un camino. Los Juegos Olímpicos de invierno solo serán posibles si es una candidatura en pie de igualdad entre ambas comunidades. Estos Juegos no van a ser solo de Cataluña o Aragón, van a ser de España, y para que sean de nuestro país tendrán que ser los Juegos en las que dos comunidades autónomas hermanas como Cataluña y Aragón cooperemos", añadió el alcalde de Zaragoza.



El edil de la capital aragonesa atendió a los medios de comunicación en la sede del Comité Olímpico Español (COE), a la que había acudido para mantener una reunión con Alejandro Blanco, presidente de la entidad olímpica, para abordar la propuesta de la candidatura conjunta. "Lo que he venido a hacer al COE es expresar el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a esa candidatura que obligatoriamente tiene que ser conjunta entre ambas comunidades autónomas. Estaremos dispuestos a apoyar en todo lo que sea necesario para que los Pirineos puedan ser la sede de las olimpiadas de invierno en 2030", expresó Azcón.



De la misma manera, aseguró que va a hacer "todo lo posible para que esa colaboración y unión entre comunidades exista". "Si no existe colaboración, unión o igualdad entre nuestras comunidades, no habrá juegos olímpicos. Y eso será una mala noticia para todos", puntualizó. "El papel de Zaragoza está todavía por determinar", confesó el mandatario, pero "lo que si es seguro es que será en Barcelona o en Zaragoza donde se hagan los dos grandes acontecimientos de inauguración o clausura de las olimpiadas", en caso de que el Comité Olímpico Internacional seleccione la candidatura.



"Desde el ayuntamiento de Zaragoza estamos encantados de participar en una candidatura conjunta, en pie de igualdad entre dos comunidades autónomas, que es la única fórmula viable para que España pueda acoger unos JJOO de Invierno en 2030", insistió Azcón. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó el pasado jueves que la candidatura será "en pie de igualdad" entre ambas comunidades y que "este proyecto lo hacemos porque creemos en la igualdad de todos los españoles, al mismo nivel y en igualdad de condiciones".