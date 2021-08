Sergio García Dols triunfa en Austria

El piloto español Sergio García Dols ha firmado este domingo una espectacular victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, un resultado que le permite recortar puntos al líder del campeonato, su compatriota Pedro Acosta (KTM), al que el italiano Dennis Foggia (Honda) expulsó en el último instante del podio.

De esta manera, el de Burriana, que la semana pasada se fue al suelo en la última vuelta en el trazado austriaco y facilitó la victoria de Acosta, pudo resarcirse esta vez conquistando su tercer triunfo del curso, por delante del turco Deniz Öncü (KTM) y de Foggia.

Con ello, se asienta en la segunda posición de la general y recorta 12 puntos al murciano para meterle presión en el Mundial; ahora, está a solo 41 puntos del de Mazarrón (196), al que se le escapó el podio en la penúltima curva.

En la primera carrera del curso sin restricciones de público en las gradas, el italiano Romano Fenati (Husqvarna) defendió su primer puesto de salida para ponerse al frente de la prueba, pero pronto empezó a darse relevo en la cabeza con el turco Deniz Öncü (KTM).

Por detrás, Acosta no perdió el contacto con el grupo delantero y empezó a presionar junto a Jaume Masià (KTM), que en la vuelta 5 batió el récord de la pista, y Sergio García Dols (Gas Gas), segundo en el pasado Gran Premio de Estiria tras el murciano. Jeremy Alcoba (Honda), mientras, cayó hasta la décima plaza después de haber iniciado la carrera tercero.

