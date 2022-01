Petrucci gana tras la sanción a Price y Santolino resiste; problemas para Sainz en coches

El italiano Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) se hizo con la victoria en la quinta etapa de motos, disputada en Riad (Arabia Saudí), tras la sanción de seis minutos, por exceso de velocidad, al australiano Toby Price (KTM), y consigue así su primer triunfo en el Dakar solo dos meses después de abandonar MotoGP.

