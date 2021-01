Sainz, cuarto en la etapa, se mantiene tercero en la general; el abandono de Cornejo reengancha a Barreda

El saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) se impuso este miércoles en la décima etapa del Rally Dakar, en la categoría de coches.

Al Rajhi, ganador también de la séptima especial, batió por 2:04 al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) en los 342 kilómetros cronometrados desde Neom a Al'Ula.

El catarí recortó 49 segundos en la general al francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW), tercero hoy. En la general, Nasser Al-Attiyah permanece segundo, a 17:01 del trece veces campeón del Rally Dakar, que encarará la especial más larga y exigente de esta edición con un importante colchón.

Este jueves los participantes afrontan una especial de 511 kilómetros, de los cuales 100 son de dunas. El español Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), último campeón del Rally Dakar, llegará a la undécima y penúltima etapa en la tercera posición de la general, con una diferencia de 1 hora, 3 minutos y 44 segundos con respecto al líder.

El piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda) se ha apuntado el triunfo por delante de Joan Barreda (Honda) en la décima etapa del Rally Dakar, una especial de 342 kilómetros entre Neom y Al-Ula, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) ha recuperado el liderato en la clasificación general.

La antepenúltima jornada en motos estuvo marcada por la caída del líder Ignacio Cornejo (Honda), quien logró reintegrarse a la carrera, pero acabó perdiendo casi 18 minutos en meta respecto a Brabec y también el primer puesto en la general.

A falta de dos etapas, la pelea por el título se ha apretado mucho y Benavides, tras apuntarse su segundo triunfo parcial, es ahora el principal aspirante con 51 segundos de ventaja sobre Brabec y 1:07 sobre Cornejo, que ha caído al tercer puesto. Por su parte, Barreda, que acabó a 3:15 de Benavides en la etapa, es quinto a 15:40 del liderato.

El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) decidió abandonar el Rally Dakar, tras la caída sufrida en la etapa de este miércoles. Cornejo, que había arrancado la décima especial como líder destacado de la general de motos, se cayó a la altura del kilómetro 252 de los 342 cronometrados, entre Neom y Al'Ula.

Aunque consiguió reponerse al accidente y acabó la especial, al llegar a meta el piloto chileno no se encontró bien. "Va a pasar una revisión médica y ha decidido abandonar", informó la organización del Rally Dakar.

