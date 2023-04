Motor.- La FIA asegura que siguió el "proceso adecuado" después de que Ben Sulayem fuera denunciado por acoso laboral

LONDRES, 26 (PA Media/dpa/EP)

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha declarado este miércoles que siguió el "proceso adecuado" después de que su presidente, Mohammed Ben Sulayem, fuera denunciado por una ex trabajadora de la entidad por sexismo y acoso laboral, ya que ambas partes llegaron a un acuerdo tras una "negociación amistosa" que evitó que el caso fuera al Comité de Ética.

Según el Daily Telegraph, la ex empleada de la FIA Shaila-Ann Rao escribió una carta acusando a Ben Sulayem de comportamiento sexista tras su salida de la FIA en diciembre del año pasado. La que fuera secretaria general interina dejó su cargo tras solo seis meses.

Ahora, la FIA, a través de un portavoz, explica que su marcha formaba parte de una "negociación amistosa" entre Ben Sulayem y Rao, que acordaron su salida. Además, el organismo rector del automovilismo subrayó que se siguió el "proceso adecuado" tras las acusaciones a su presidente.

"La FIA se toma muy en serio las acusaciones de acoso y aborda todas las quejas mediante procedimientos sólidos y claros. Contamos con una política contra el acoso, un servicio de denuncia anónima de irregularidades y un procedimiento de investigación que todo el personal conoce a través de un curso de iniciación y de formación periódica", explicó dicho portavoz, que insiste en que tanto Sylayem como Rao acordaron mutuamente preservar la "privacidad" del caso.

A principios de este año, Ben Sulayem, que sustituyó a Jean Todt en la presidencia de la FIA en diciembre de 2021, fue protagonista por unas declaraciones contra las mujeres. "No me gustan las mujeres que se creen más inteligentes que los hombres", llegaba a afirmar en una página web. La FIA defendió que esas comentarios no reflejaban la postura y creencias actuales de su presidente.