Lowes se impone en Aragón y Bastianini recupera el liderato del mundial

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sumó su segunda victoria consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Aragón de Moto2 que se disputó en el circuito de Motorland en Alcañiz, con el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) en segunda posición, lo que le permite recuperar la primera plaza en la clasificación provisional del mundial.

El español Jorge Martín ocupó la tercera plaza en el podio de Alcañiz, al verse todos ellos beneficiados de las caídas tanto del líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex) al principio de la carrera, como de su compatriota y compañero de equipo, Marco Bezzecchi, cuando era líder de la prueba.

