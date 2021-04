El GP de Indonesia de MotoGP no se disputará hasta 2022; Mercedes cambiará su director técnico

Los representantes de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna Sports han realizado una inspección del circuito urbano Mandalika International en Lombok (Indonesia), en el transcurso de la misma se acordó aplazar la fecha probable de la carrera de esta temporada, inicialmente provisional, a la primera parte de 2022.

La visita a Lombok la realizaron el responsable de seguridad de los Grandes Premios de la FIM, el italiano Franco Uncini, el representante de la dirección de carrera de Dorna, el italiano Loris Capirossi, y el director general de Dorna Sports, el español Carlos Ezpeleta, con el fin de evaluar los progresos realizados en la obra.

