Doblete de Toyota en las 24 Horas de Le Mans

El Toyota número 7, pilotado por el japonés Kamui Kobayashi, el argentino José María "Pechito" López y el británico Mike Conway, dio a la escudería japonesa la cuarta victoria consecutiva en las 24 Horas de Le Mans, cuarta prueba del Mundial de Resistencia de la FIA.

La 89 edición de la clásica francesa fue, de principio a fin, un mano a mano entre los Toyotas número 7 y 8.El dominio de la marca japonesa, que iguala a cuatro triunfos con Alfa Romeo y Ford en el historial, fue manifiesto a lo largo de toda la prueba.

Partiendo desde la "Hyperpole", el primer Toyota tuvo una noche plácida en el circuito de La Sarthe, liderando en todo momento la carrera con ventajas superiores al minuto sobre el Toyota número 8, pilotado por el suizo Sebastian Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Brendon Hartley, que ganaron la edición anterior.



Además, en la mañana del domingo el GR010, defensor del título, tuvo problemas mecánicos (al parecer con el tanque de combustible) que le obligaron a hacer relevos cada vez más cortos (de las 9 vueltas pasó a las 3 por piloto) y perdió casi todas sus opciones de victoria.



De esta manera el Toyota 7 superó los 4 minutos de ventaja y, aunque volvió a disminuir, una vez resuelta la avería, la diferencia se mantuvo en torno a una vuelta.



Al final fueron dos los giros de ventaja para el Toyota 7, que dio un total de 371 giros al trazado de La Sarthe, frente a las 369 del número 8 y las 367 del tercer clasificado, el Alpine A480 Gibson.

