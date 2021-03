Viñales, más rápido que Morbidelli y Quartararo

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue el más rápido en la segunda jornada de entrenamientos en el circuito de Losail (Catar), por delante de los también pilotos de Yamaha Franco Morbidelli, de Italia, y Fabio Quartararo, de Francia.

Viñales logró en su última vuelta, la quincuagésimo octava de la jornada, un tiempo de 1:53.244, 79 milésimas de segundo más rápido que el italiano y 154 respecto al francés, aunque no pudo batir el récord establecido el primer día por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

A menos de dos horas para el final el liderato era del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), con un registro de 1:53.444 que era algo más lento que el tiempo protagonizado ayer por su compañero de equipo Jack Miller, que estableció un nuevo récord del circuito al rodar en 1:53.183.

Justo tras su estela se situó, por entonces, el español Aleix Espargaró, quien en su cuadragésimo segunda vuelta rodó en 1:53.640, que era tres décimas de segundo más rápido que su registro de ayer, cuando rodó en 1:53.971 y eso después de sufrir, como ayer, una caída sin consecuencias para su integridad física, pero obviamente rodando ya muy en los límites de la moto.

La tercera posición en ese tramo final era para Joan Mir, el campeón del mundo en título, quien con su Suzuki GSX RR logró un tiempo de 1:53.827, que también superaba su marca personal del primer día, 1:54.078, aunque comenzase muy tarde a rodar en pista, como también su compañero de equipo Alex Rins.

Pero una vez más mucha de la atención de la jornada se centró en la Repsol Honda RC 213 V del español Pol Espargaró, que demostró una adaptación cada vez mayor a su nueva moto, tras cambiar la KTM RC 16 del año pasado por la campeona del mundo de los últimos años de la mano de Marc Márquez.





