Carlos Sainz, en Tiempo de Juego: "Cuando termine el Dakar decidiré si sigo compitiendo"

El piloto español Carlos Sainz ha estado este sábado con Carlos Miquel en la jornada de descanso del Rally Dakar. "No voy a cambiar mi discurso, después del Dakar me haré una serie de preguntas y decidiré si sigo", ha asegurado.

Carlos Sainz (Audi) sufrió de nuevo problemas en uno de los amortiguadores en su innovador vehículo híbrido que le hicieron perder hasta 41:23 respecto a Terranova en la jornada de este viernes. "Me estoy sintiendo bien aunque hay más cosas que tengo que poner en una balanza", ha dicho.

??? @CSainz_oficial, en @tjcope



?? "Siempre he dicho que tras cada @Dakar me haré preguntas, y que dependiendo de las respuestas estaría el año que viene o no"



? "En el @Dakar hasta hace un par de años el pilotaje, el coche y el equipo influían mucho, y eso no se puede perder" pic.twitter.com/O5PAqhZoMG