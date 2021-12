Carlos Sainz: “Estoy un poco decepcionado con las normas”

El español Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron) acude a su decimocuarto Rally Dakar con tres victorias en su haber y liderando a sus 59 años el proyecto híbrido de Audi que es pionero en esta competición, por lo que se mostró “un poco decepcionado con las normas” establecidas por ASO, organizadora de la carrera, y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) al no cumplir “algunas ventajas” que les prometieron.

Una vez más, listo para empezar el @dakar! Este año con un reto complicado pero apasionante por delante! Vamos!!



Once again, ready to start the @dakar! This year with a complicated but exciting challenge ahead! Let's go!!



