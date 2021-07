Canceladas las 6 horas de Fuji por la situación de la pandemia en Japón

Las 6 Horas de Fuji (Japón), quinta prueba del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC por sus siglas en inglés) de la FIA y que estaba prevista para el próximo 26 de septiembre, ha sido cancelada debido a la pandemia y será reemplazada por una carrera en Baréin.

BREAKING/ Unfortunately we won't be able to visit Fuji this year and the amazing Japanese fans due to the consequences of the ongoing pandemic. @BAH_Int_Circuit becomes a double-header on Oct 30 and Nov 6. More details on https://t.co/npNU9AKkHH.#WECpic.twitter.com/yvfu1vi5nu