Cancelada la actividad en Jerez por un grave accidente del español Dean Berta Viñales

El piloto español Dean Berta Viñales ha sufrido un grave accidente este sábado durante la primera carrera de la categoría Supersport 300 del Mundial de Superbikes, celebrada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, y toda la actividad en el trazado español ha quedado suspendida.

"Después de un incidente en la primera carrera del World SSP300 que involucró a Dean Berta Viñales, el resto de la actividad en pista del sábado ha sido cancelada", confirmó el Mundial de Superbikes.

Following an incident in #WorldSSP300 Race 1 involving #25 Dean Berta Viñales, the remaining on-track activity on Saturday has been cancelled. #ESPWorldSBK