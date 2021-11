Barcelona seguirá teniendo GP de Fórmula 1 y al menos tres carreras de MotoGP hasta 2026

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 hasta 2026 tras el acuerdo alcanzado entre la organización del campeonato y las autoridades catalanas, que habían aprobado la negociación que ha llegado a buen puerto.

"La Fórmula 1 tiene el placer de anunciar que hemos renovado nuestro contrato con el Circuit de Barcelona-Catalunya para el Gran Premio de España hasta 2026", aseguró en un comunicado la organización de la Fórmula 1.

BREAKING: Circuit de Barcelona-Catalunya will continue to host the Spanish Grand Prix until 2026 #F1 pic.twitter.com/MRdIhhnhpL

Además, agradecen al promotor y a las autoridades catalanas, así como al Circuit de Barcelona-Catalunya, su "compromiso y apoyo" y aseguran que esperan "continuar construyendo la relación" en los años venideros.

Como parte del nuevo acuerdo, se realizarán mejoras en la pista y las instalaciones antes de la siguiente carrera, prevista para el 22 de mayo de 2022, incluidas actualizaciones y mejoras hacia los ambiciosos planes de sostenibilidad del circuito.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró estar "encantado" con este acuerdo. "Estamos encantados de anunciar este acuerdo con el Circuit de Barcelona-Catalunya. Quiero agradecer la ilusión y compromiso de las autoridades por mantener la Fórmula 1 en Barcelona. Seguiremos viendo de cerca a héroes nacionales como Fernando Alonso y Carlos Sainz", aportó.

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá un mínimo de tres GP de Cataluña del Mundial de motociclismo en los próximos cinco años, con la cita de 2022 confirmada y un mínimo de dos carreras más entre 2023 y 2026.

"Dorna Sports tiene el placer de anunciar un nuevo contrato con el Circuit de Barcelona-Catalunya, ampliando la asociación entre el Campeonato del Mundo FIM MotoGP y el clásico escenario catalán por otros cinco años", anunció la empresa organizadora del Mundial.

Five more years at @Circuitcat_eng! ??



The #CatalanGP will remain on the calendar until at least 2026! ??#MotoGP | ??https://t.co/ynygtOKuwv