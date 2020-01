Alonso: "No era una zona peligrosa, salí fuerte porque quería ganar"

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) ha explicado que la duna donde volcó no era una zona peligrosa y que su accidente en la décima etapa del Rally Dakar se debió a que salió "fuerte" porque quería aspirar a la victoria, añadiendo que "se puede fallar, pero lo que no se puede es no intentarlo".

"Para nada era una zona peligrosa. Salí fuerte, hoy era un día en el que quería ganar. Me gusta intentar las cosas. Se puede fallar, pero lo que no se puede es no intentarlo, y hoy ha sido uno de esos días", valoró Alonso ante la prensa tras concluir esta antepenúltima etapa.

El asturiano subrayó que "el Dakar te demuestra cada que es una carrera dura". "Pero no nos rendimos. Tampoco hemos venido aquí a pasear. Salimos a la carrera a intentar hacer buenos tiempos y a intentar ganar etapas. Es lo que nos gusta hacer", resumió.

Tanto el piloto como su copiloto Marc Coma se encuentran "perfectos" pese a su aparatoso accidentes. "Seguimos corriendo y no ha pasado nada. Ha sido un pequeño traspiés. El otro día perdimos dos horas y media, hoy ha sido mucho menos y hay otra gente que no ha acabado. Tenemos ganas de salir mañana. Siento que no sean las declaraciones que se quieran oír, pero es que estoy bastante contento con el día", transmitió.

"En general ha sido un buen día porque no hemos perdido mucho tiempo con lo que nos ha pasado. Hemos perdido posiciones en la clasificación general, pero tampoco es que eso cambie mucho", finalizó el doble campeón de Fórmula 1.