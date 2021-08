Zarco pulveriza el récord y avisa del potencial de Ducati

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) pulverizó el récord absoluto del circuito Red Bull de Spielberg, durante la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP.



Zarco, de la escudería Pramac Ducati en la que está el vencedor del pasado Gran Premio de Estiria, el español Jorge Martín, batió el récord absoluto que éste había establecido el pasado fin de semana para conseguir la "pole position" de aquella carrera.



Zarcó fue 167 milésimas de segundo más rápido que Martín, al parar el crono en 1:22.827, en lugar del anterior registro de 1:22.994 de Martín.



Como ya sucediese el pasado fin de semana, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se convirtió en el primer referente de la categoría, con un tiempo de 1:23.810 en su quinta vuelta, pero ya seguido muy de cerca por el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que este fin de semana se encontrará solo en el taller de Yamaha, al expulsar Yamaha al español Maverick Viñales por una actitud durante el pasado fin de semana que el fabricante nipón considera "indecorosa".



Nakagami se mantuvo al frente de la tabla de tiempos hasta el último tercio de la sesión, mientras se vio un intenso trabajo en el taller del equipo Repsol Honda, que dedicó casi toda la sesión a probar nuevos elementos y materiales, tal y como comentó el español Marc Márquez en la jornada previa, para avanzar en la evolución de un prototipo que, por ahora, no se encuentra al mejor nivel, como tampoco el físico del ocho veces campeón del mundo.



En esos últimos minutos, cuando muchos de los pilotos deciden montar el neumático trasero con el compuesto blando, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, fue el primero en batir el registro de Nakagami al rodar en 1:23.625, pero todo hacía presagiar que la "batalla" por la milésima/centésima de segundo había comenzado.



A Mir le batió poco después el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que "pulverizó" el registro del español al rodar en 1:22.827, que era nuevo récord del circuito, por delante de los dos pilotos de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins, que mejoraron notablemente sus tiempos, se supone que tras adaptarse mejor al nuevo dispositivo de bloqueo de la suspensión que les llegó el pasado fin de semana y que ahora ya han probado más a fondo.



Nakagami se tuvo que conformar con la cuarta plaza después de rebajar su mejor marca personal hasta 1:23.790, por delante de Fabio Quartararo, quien en el tramo final se paró en una zona del circuito con algún tipo de problema técnico que, no obstante, no le impidió regresar sobre la moto a su taller tras concluir la sesión.



El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) consiguió la séptima posición, por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y de su hermano, Marc Márquez, que acabó a algo más de un segundo del récord de Zarco, con 1:23.967, justo delante de Jorge Martín y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).