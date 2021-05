Zarco, Lowes y Gabriel Rodrigo mandan en los libres en Le Mans

El piloto francés Johann Zarco (Ducati) en MotoGP, el británico Sam Lowes (Kalex) en Moto2 y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) en Moto3 han sido los más rápidos de este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Francia, quinta cita del Mundial que se disputa en Le Mans.

Zarco voló en el tramo final para superar, con su 1:37:747, el tiempo de Fabio Quartararo (Yamaha) que había dominado buena parte de una FP2 en seco que tuvo de todo; caídas, salidas de pista y cambio de líder casi sobre la bocina.

Could these be the times that decide who reaches Q2? ��@JohannZarco1 leads with championship leader @PeccoBagnaia and both @suzukimotogp riders outside the top ten! ��#FrenchGP ���� pic.twitter.com/U1kOLrcOtm — MotoGP™�� (@MotoGP) May 14, 2021

El francés del Pramac Racing, que posee el récord aboluto de la pista gracias a su 'pole' de 2018, fue segundo en la FP1 y primero en la segunda tanda y en la jornada, por delante de otro 'anfitrión' como Quartararo y de su compañero en el equipo oficial de Yamaha Maverick Viñales, tercero.

Con una FP2 más rápida, en seco, Pol Espargaró (Repsol Honda) fue caurto, a 390 milésimas de Zarco, y Fran Morbidelli (Petronas Yamaha) cerró el 'Top 5' por delante de Oliveira, Miller y de Marc Márquez (Repsol Honda), octavo, y Valentino Rossi (Petronas Yamaha), noveno. Todos ellos, junto a Nakagami, están en Q2 provisional.

El actual líder de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati), duodécimo, vivió su primera caída del año en este resbaladizo Le Mans. En la FP2, en la curva 3, perdió el control y se fue al suelo, igual que Maverick Viñales (Yamaha) en los primeros libres, también en su primera caída del campeonato.

En la misma curva 3 se fue al suelo y por dos veces en la sesión de tarde el catalán Aleix Espargaró (Aprilia), así como Fabio Quartararo (Yamaha). Otros, como Alex Rins y Joan Mir (Suzuki) o Jack Miller (Ducati), el mejor por la mañana, probaron la gravilla. No llovió, en el FP2, pero hubo muchas, demasiadas, caídas, fruto quizá de un asfalto frío.

PEDRO ACOSTA, UN PASO ATRÁS

La categoría pequeña vio sufrir al actual líder de Moto3, el español Pedro Acosta (KTM), que terminó decimoctavo y fuera de los puesto de acceso provisional a la Q2, con más de un segundo perdido respecto al mejor de este viernes, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que marcó un 1:42:150.

En una FP2 en seco, a diferencia de la lluviosa bienvenida de Le Mans en la primera tanda de libres, Rodrigo estuvo firme, regular, y dominó hasta marcar el mejor registro, por delante de Darryn Binder (Honda) y Jaume Masià (KTM), el compañero de Acosta.

Mientras, en Moto2, Sam Lowes (Kalex) fue el dominador de la jornada, plenamente en seco a diferencia de MotoGP y Moto3. Lowes hizo un 1:36.307 con el que superó al español Raúl Fernández y al italiano Marco Bezzecchi, con el español Augusto Fernández cuarto en una jornada loca, con múltiples caídas dentro de los últimos minutos.