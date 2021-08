Yamaha suspende a Viñales para el GP de Austria

El fabricante japonés Yamaha decidió bajar de la moto al español Maverick Viñales por considerar que en la anterior carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP forzó el fallo mecánico en su YZR M 1, poniendo en peligro al resto de pilotos.

Maverick Viñales, que anunció tras la carrera de los Países Bajos que no continuaría con Yamaha en 2022, no será sustituido por ningún otro piloto en la segunda carrera del circuito Red Bull de Spielberg.

En un comunicado hizo público este jueves previo al Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg, indica: "Yamaha lamenta anunciar que la inscripción de Maverick Viñales en el GP de Austria de este fin de semana ha sido retirada por el equipo Monster Energy Yamaha MotoGP".

Y asegura que "la ausencia se produce tras la suspensión del piloto por parte de Yamaha debido al inexplicable funcionamiento irregular del piloto con la moto durante la carrera de Estiria del pasado fin de semana".

