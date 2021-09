Yamaha asciende a Morbidelli a su equipo oficial de MotoGP y Dovizioso ocupará su lugar en el satélite

Yamaha anunció este jueves dos movimientos en sus filas ya que el italiano Franco Morbidelli correrá lo que resta de temporada y hasta 2023 en su equipo oficial de MotoGP, mientras que su hueco en el equipo satélite será ocupado por el italiano Andrea Dovizioso.

De este modo, el campeón del mundo de Moto2 en 2017 y subcampeón de la categoría 'reina' el año pasado, será el nuevo compañero del actual líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo, que se había quedado solo tras la ruptura del contrato del español Maverick Viñales. Ambos ya compartieron 'box' en el equipo Petronas Yamaha en 2019.

"Estoy muy contento y feliz de afrontar este fin de semana y este nuevo capítulo tan esperado con el equipo Yamaha. He estado intentando recuperarme lo máximo posible para la etapa final de este campeonato. Quería volver a una pista que conozco bien y que tengo muy buenos recuerdos como es Misano", expresó Morbidelli, que regresará este fin de semana tras perderse por lesión los últimos cinco Grandes Premios.

Por su parte, su ascenso al equipo oficial provocará el retorno al Mundial del italiano Andrea Dovizioso, que estaba sin equipo desde que dejó Ducati y que será el nuevo compañero de su compatriota Valentino Rossi hasta que termine esta temporada 2021.

Welcome back @AndreaDovizioso! ??



The Italian officially returns to #MotoGP with @sepangracing! ??#DoviIsBack | ??https://t.co/BQeafxgBtR