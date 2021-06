Viñales saldrá desde la 'pole' en Assen; Márquez volvió a sufrir otra caída

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ha pasado de la "ruina total" de Alemania, en donde acabó último la carrera, a la "pole position" para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP que este domingo se disputa en el circuito de Assen, en detrimento de su propio compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo, que acabó segundo.

