Viñales comienza liderando en Mugello

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) dio el primer avisto en la tanda inicial del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello al conseguir el mejor tiempo con algo más de dos décimas de segundo sobre el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).



La paternidad parece haberle sentado muy bien a Maverick Viñales, quien en la penúltima vuelta que completó al trazado toscano marcó el mejor tiempo de la primera sesión libre con un registro de 1:46.593 para erigirse como el más rápido de la misma.



No tardaron demasiado los principales pilotos de la categoría en rodar en buenos registros, con la referencia inicial de un auténtico especialista en este trazado, el piloto probador italiano de Ducati Michele Pirro, que rodó en 1:47.945, aunque en apenas unos minutos se vio superado por los dos pilotos de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales.



En esos minutos iniciales otros sufrían más de lo previsto, como en el caso del español Alex Rins (Suzuki GSX RR), quien se fue recto a la grava en un de las zonas más complicadas del trazado de Mugello, la primera de las dos curvas de Arrabbiata, aunque pudo controlar la moto y seguir sin problemas la sesión.



Los registros continuaron bajando y aún siendo rápidos, no estaban en el nivel del récord del trazado, que desde 2019 ostenta el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), con un registro de 1:45.519.



Antes de cumplirse el ecuador de la sesión, el propio Marc Márquez era décimo en la tabla, dentro de la segunda clasificación directa con carácter provisional -luego se fue algo más atrás-, y por delante mandaba Maverick Viñales con un tiempo de 1:47.130, más de cuatro décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, su propio compañero de equipo, Quartararo.



Ya en el tramo final de la sesión se rompió la barrera del minuto y 47 segundos, de la mano del español Alex Rins, que completó la vuelta al trazado italiano con su Suzuki en 1:46.952, aunque por detrás de él rodaba Maverick Viñales, que en su última vuelta paró el crono en 1:46.593, con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) entre los dos españoles al rodar en 1:46.802.



El piloto de Repsol Honda y ocho veces campeón del mundo fue cayendo poco a poco en la tabla de tiempos hasta concluir en la decimosexta plaza, justo por delante de su acérrimo rival, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), lo que no era un buen resultado para ninguno de ellos.



Sí se notó una gran mejoría entre los pilotos de Suzuki, pues tanto Alex Rins com o Joan Mir se pusieron en las posiciones de cabeza, tercero y cuarto respectivamente, tras Viñales y Zarco.



Fuera de la segunda clasificación provisional acabaron nombres insignes no sólo como los de Márc Márquez y Valentino Rossi, sino también Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) o el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).